Wanne-Eickel: Einbruch in Apotheke – Herner festgenommen

Nach einem Einbruch am Dienstag, 28. Dezember, in eine Apotheke in Wanne-Eickel hat die Polizei den mutmaßlichen Täter aus Herne festgenommen.

Herne. An der Hauptstraße in Wanne-Eickel stieg ein Herner in eine Apotheke ein. Mit der Beute versuchte der 34-Jährige vergeblich die Flucht.

Am Dienstag kam es in Wanne-Eickel zu einem Einbruch in eine Apotheke an der Hauptstraße. Wie die Polizei mitteilt, schlug nach derzeitigem Kenntnisstand ein Herner (34) gegen 23.45 Uhr eine Scheibe ein und verschaffte sich so „gewaltsam Zutritt“ zu der Apotheke.

Laut Polizei entwendete der 34-Jährige diverse Medikamente und flüchtete anschließend. „Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann noch in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden“, heißt es in der Polizei-Mitteilung.

Das Kriminalkommissariat 35 ermittelt.

