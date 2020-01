Wanne-Eickel. Fast 100 Autos wurden in einer Nacht in Wanne-Eickel zerkratzt. Nun liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft. Ein 15-Jähriger verplapperte sich.

Wanne-Eickel: 15-Jähriger soll 92 Autos zerkratzt haben

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Herne ist jetzt in Wanne-Eickel beschuldigt, in einer einzigen Oktobernacht insgesamt 92 parkende Autos zerkratzt zu haben. Das gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Drei Monate nach den Taten sei der Fall nun fertig ermittelt. Dass man den mutmaßlichen Täter ermitteln konnte, sei einem Busfahrer zu verdanken.

In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 2019 waren an vier Straßen in Wanne-Eickel fast 100 geparkte Fahrzeuge durch Vandalismus beschädigt worden. An Türen oder Motorhauben wurde der Lack zerkratzt. Zumeist mit dem Buchstaben „A“. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf in der Öffentlichkeit. Einige Wochen nach der Tat meldete sich dann ein Zeuge - der Entscheidende, wie sich zeigte.

Tatverdächtiger prahlte im Bus mit Taten

„Ein Busfahrer eines Linienbusses hatte mitbekommen, dass ein Jugendlicher an Bord wohl vor Freunden mit der Tat prahlte“, berichtete Christian Kuhnert, Sprecher der Staatsanwaltschaft Bochum am Donnerstag auf Nachfrage. Der Fahrer habe sich noch während seiner Tour bei der Polizei gemeldet. Eine Polizeistreife habe den Beschuldigten dann aus dem Bus geholt, berichtete Kuhnert.

Laut Polizei ist der Fall jetzt aus ihrer Sicht fertig ermittelt. Der Sachschaden wird mit insgesamt etwa 75.000 Euro angegeben. Es wurden insgesamt Schäden an 92 Fahrzeugen dokumentiert.

Zum weiteren Fortgang konnte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag noch keine genauen Angaben machen. Ob es zu einer Anklage komme, sei noch zu prüfen. „Wir bewegen uns im Jugendstrafrecht, da steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund“, erklärte Kuhnert. Es gebe „eine große Spanne an Möglichkeiten, die Taten zu ahnden“, sagte Kuhnert.