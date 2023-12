Wann in Herne die Tannenbäume abgeholt werden

Herne Entsorgung Herne holt wieder die Tannenbäume ab - getrennt nach Wanne-Eickel und Herne. Hier die Termine und was zu beachten ist.

Wie jedes Jahr, so holt Entsorgung Herne auch im Januar 2024 wieder die ausrangierten Tannenbäume ab. Die Abfuhr der Tannenbäume findet zwischen Montag, 8. Januar, und Freitag, 26. Januar, statt, teilt das Unternehmen mit.

Voraussichtlich sollen die Weihnachtsbäume 8. bis 17. Januar in Wanne-Eickel und vom 18. bis 26. Januar in Herne abgeholt werden, heißt es. Um einzuschränken: „Entsorgung Herne behält sich Änderungen vor.“ Die Bäume sollen bis zum Start der Abfuhr am 8. Januar gut sichtbar am Straßenrand oder auf dem Gehweg bereitgelegt werden - aber so, dass der Verkehr nicht behindert werde. Wichtig: Tannenbäume, die in Plastiktüten oder Kartons verpackt sind, würden nicht mitgenommen. Und Tannenzweige würden nur dann mitgenommen, wenn sie gebündelt seien. Dafür sollen aber keine Plastikschnüre, Tüten oder Kartons verwendet werden. Und: „Bitte nicht vergessen, den Baumschmuck abzunehmen“, so Entsorgung Herne.

Nachrichten in Herne - Lesen Sie auch:

Kostenlose Abgabemöglichkeit am Wertstoffhof

Wer den Weihnachtsbaum schon vorher entsorgen oder noch länger behalten möchte, könne den Tannenbaum ab Dienstag, 2. Januar, bis Freitag, 26. Januar, kostenlos auf dem Wertstoffhof abgeben. Die Öffnungszeiten für den Wertstoffhof an der Meesmannstraße 2:

Montag: 8-17 Uhr (Schadstoffannahme)

Dienstag: 8-16 Uhr

Mittwoch: 8-13 Uhr

Donnerstag: 8-16 Uhr

Freitag: 8-17 Uhr (Schadstoffannahme)

Samstag: 8-14 Uhr

An Silvester und Neujahr bleibt der Wertstoffhof geschlossen.

Meldungen über nicht abgeholte Weihnachtsbäume nimmt das Servicecenter nach der Abfuhrphase der Weihnachtsbäume ab dem 29. Januar unter 02323 16-1670 entgegen, heißt es abschließend.

Nicht abgeholte Weihnachtsbäume können wieder gemeldet werden. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel