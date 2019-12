Herne. In zwei Etappen holt Entsorgung Herne im neuen Jahr die Weihnachtsbäume erst in Herne und dann in Wanne-Eickel ab. Die Termine finden Sie hier.

Wann Entsorgung Herne die Weihnachtsbäume abholt

Das neue Jahr beginnt und der inzwischen nadelnde Weihnachtsbaum soll weichen. Entsorgung Herne bietet hierfür zwei Möglichkeiten an. Die Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes beginnen am Dienstag, 7. Januar, mit der Abholung der Weihnachtsbäume in Herne. Diese erfolgt bis zum 14. Januar. In einer zweiten Etappe werden zwischen dem 15. und dem 24. Januar die Tannenbäume in Wanne-Eickel abgeholt, teilt das Unternehmen mit.

Hierzu müssen die Weihnachtsbäume bis zum Start der Abfuhr gut sichtbar und in nicht verkehrsgefährdender Weise am Straßenrand bzw. auf dem Gehweg bereit gelegt werden. Entsorgung Herne weist darauf hin, dass vorher der Baumschmuck abgenommen werden muss. Tannenbäume, die in Plastiktüten oder Kartons verpackt sind, werden nicht mitgenommen. Tannenzweige werden nur mitgenommen, wenn sie gebündelt sind.

Es besteht zudem die Möglichkeit, Weihnachtsbäume kostenlos auf dem Wertstoffhof an der Meesmannstraße abzugeben. Meldungen über nicht abgeholte Tannenbäume nimmt das Kundencenter nach den genannten Abholterminen unter der Telefonnummer HER 16-1670 entgegen.