Wananas Wiedereröffnung: Was hat sich im Bad geändert?

Herne. Das Freizeitbad Wananas in Wanne-Eickel wurde während der Cranger Kirmes inspiziert und renoviert. Diese Erneuerungen wurden vorgenommen.

Das Wananas hat ab Montag, 14. August, wieder seine Türen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Zuvor hatte das Bad für zehn Tage aufgrund von Inspektionsarbeiten geschlossen. Zwischen dem 3. und dem 13. August wurde das Schwimmbad auf den neusten Stand gebracht. Was sich genau getan hat, hat uns Lothar Przybyl, Geschäftsführer der Herner Bädergesellschaft, verraten.

Zahlreiche Erneuerungen im Wananas

Vor allem die Technik des Schwimmbades stand bei der Inspektion im Fokus. Diese sei von verschiedenen Fachfirmen überprüft und teilweise erneuert worden. Neben neuen Brandmeldern verfüge das Bad jetzt auch über eine überholte Schwimmbadtechnik, um eine einwandfreie Hygiene und Sicherheit für Gäste zu gewährleisten, so Przybyl. Außerdem wurden die Duschen sowie die Bäder mit neuen Silikonfugen ausgestattet, Fliesen wurden repariert und erneuert.

Generell sei der Zeitraum für eine großflächige Grundreinigung des Schwimmbads genutzt worden. Ebenfalls habe die Effizienz und Nachhaltigkeit des Schwimmbads eine Rolle bei der Erneuerung gespielt: Es wurde eine neue Lichtleit-Technik eingebaut, die es ermögliche, das Licht effizienter zu steuern.

Die Revision sei für alle Beteiligten eine Menge Arbeit gewesen. „Da haben wir an zehn Tagen in Tag- und Nachtschichten gearbeitet“, sagt Przybyl. Eine kleine Panne habe es dann allerdings während der Inspektion doch gegeben: Zwischenzeitlich mussten die Server für zwei Tage runtergefahren werden. „Dadurch, dass keine Gäste da waren, hat das nur die betroffen, die in den Büros gearbeitet haben“, so Przybyl. Insgesamt ist der Geschäftsführer der Herner Bädergesellschaft sehr zufrieden mit dem Ablauf der Inspektion.

Wananas: Inspektion während der Cranger Kirmes

Der Zeitraum der Inspektion war in diesem Jahr sorgfältig durchdacht: In den Jahren zuvor gab es immer mal wieder Probleme mit dem Parkplatz-Mangel am Schwimmbad während der Cranger Kirmes. Außerdem werden jedes Jahr viele Straßen für die Kirmes gesperrt, wodurch die Gäste laut Przybyl teilweise gar nicht zum Schwimmbad durchkommen können.

Um das Verkehrschaos zu umgehen, sei die Inspektion auf die Zeit der Cranger Kirmes gelegt worden. Lothar Przybyl ist zufrieden mit dem neuen Zeitraum. Auch in Zukunft soll die jährliche Inspektion deswegen zu dieser Zeit stattfinden.

