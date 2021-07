Das Straßentheater-Duo „Wallfahrer“ kommt nach Herne in den Schlosshof.

Straßentheater „Wallfahrer“ mit spektakulärem Straßentheater in Herne

Herne. Mit Damon und Torx taucht das Publikum bei den „Strünkeder Sommerstunden“ ein in eine skurrile Welt. Vier Vorstellungen gibt es am Wochenende.

Die „Strünkeder Sommerstunden“ gehen weiter: Straßentheater der besonderen Art ist am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juli, im Schlosshof Strünkede zu erleben, wo die „Wallfahrer“ sich mit ihrer skurrilen Bühnenshow präsentieren. „Hier nehmen die Gäste nicht nur Platz und beschauen das Schauspiel, sondern sind Dreh- und Angelpunkt der Geschehnisse“, versprechen die Veranstalter.

Worum geht es? Damon und Torx - ein sehr ungleiches Duo - wollen einzigartige, wertvolle und unbezahlbare Relikte aus aller Welt verkaufen. Wird noch eine Guillotine für die ungeliebte Schwiegermutter oder eine Bärenfalle für den verhassten Nachbarn benötigt? Eine Produktpräsentation mit viel schwarzem Humor, unerklärlichen Phänomenen und nervenaufreibenden Erlebnissen … Meterhohe Fallbeile, übergroße schuppige Kuscheltiere oder explosive Feuerbüchsen, die Auswahl ist gigantisch.

Die Vorstellungen beginnen am 17. Juli um 16 und 20.30 Uhr und am 18. Juli um 14 und 18.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Der Eintritt kostet 6 Euro, Karten gibt es nur an der Tageskasse (begrenztes Kartenkontingent). Es gelten die aktuellen Coronaschutzbestimmungen.

Das komplette Programm der Strünkeder Sommerstunden unter: www.herne.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel