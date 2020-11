Die Bezirksvertretung Eickel ist am Donnerstagabend zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Im Mittelpunkt stand die Wahl des neuen Bezirksbürgermeisters und seiner Stellvertreter. Arnold Plickert (SPD) tritt die Nachfolge von Martin Kortmann (SPD) an, der nun in den Rat wechselt.

Der scheidende Bezirksbürgermeister Kortmann eröffnete ein letztes Mal die Sitzung und wurde dann vom ältesten Bezirksverordneten Willibald Wiesinger (SPD) abgelöst. Als einer von nur wenigen Tagesordnungspunkten stand die Wahl des neuen Bezirksbürgermeisters auf dem Plan. Als einziger Kandidat wurde Arnold Plickert in einer gemeinsamen Liste von SPD, CDU und Grünen vorgeschlagen, genauso wie seine Stellvertreter Hans-Dieter Schneider (CDU) und Evelin Roßbach (Grüne). Gegenkandidaten gab es keine. Dem Vorschlag stimmte die 14-köpfige Bezirksvertretung einstimmig zu.

Ex-Bezirksbürgermeister zieht positive Bilanz

Der neue Bezirksbürgermeister für Eickel Arnold Plickert (SPD), Mitte, und seine Stellvertreter Hans-Dieter Schneider (CDU), rechts, und Evelin Roßbach (Grüne). Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Ex-Bezirksbürgermeister Martin Kortmann zieht eine positive Bilanz: „Wir haben in den vergangenen Jahren einiges auf den Weg gebracht“, sagt der 59-Jährige im Gespräch mit der WAZ. Vor allem das Thema soziale Stadt Wanne-Süd sei für ihn ein wichtiges Projekt gewesen und auch die Erweiterung der Minigolfanlage im Sportpark stelle für ihn einen Erfolg dar. Doch sein ganz persönliches Highlight: „dass die Bochumer nun endlich den Kreisverkehr an der Hordeler Straße öffnen werden. Dafür habe ich lange gekämpft.“ Und welchen Tipp hat er für seinen Nachfolger Arnold Plickert? „Immer auf die Bürger hören und sich um das kümmern, was sich im Stadtteil entwickelt – in allen Bereichen.“

Immer auf die Bürger hören, das hat sich Plickert schon jetzt fest vorgenommen. Deswegen wolle er die Bürgerbeteiligungen bei Angelegenheiten im Quartier stärken. Aber auch in die Sitzungen der Bezirksvertretung möchte der ehemalige Polizist wieder mehr Bürger locken. Und damit fängt er schon in seiner ersten Sitzung als Bezirksbürgermeister an: „Wir haben den Start der Sitzung um eine Stunde nach hinten verlegt, so haben auch Berufstätige eine bessere Chance, daran teilzunehmen.“

Und Plickert sichert den Bürgern zu: Wenn sie ein Anliegen oder Anregungen hätten, „dann werden sie auch zu Wort kommen.“ Neben vielen Projekten stünden auf seiner Agenda für die nächsten Jahre vor allem die Umgestaltung des Eickeler und des Röhlinghauser Marktes sowie ein Radwegekonzept für Wanne-Süd.

