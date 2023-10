Vorwurf: Mann boxt und beklaut Kinder auf Herner Spielplatz

Herne. Ein betrunkener Mann (35) soll in Herne auf ballspielende Kinder eingeprügelt und im Rausch Frauen belästigt haben. Nun steht er vor Gericht.

Nach einer Serie von sexuellen Übergriffen und Gewaltausrastern in Herne und Umgebung muss sich ein vorbestrafter Gewalttäter (35) vor dem Bochumer Schöffengericht verantworten. Zum Prozessauftakt berief sich der Angeklagte auf ein massives Alkoholproblem.

Am 22. April 2022 war der dreifache Vater aus Oer-Erkenschwick gegen 20.30 Uhr auf einem Spielplatz in Herne-Börnig aufgetaucht. Vier Kinder spielten dort laut Anklage gerade Basketball. Der 35-Jährige soll einem Kind mit seiner Faust in den Magen geboxt, einem anderen Kind einen Schlag gegen die Schläfe versetzt haben. „Aus Angst“, hieß es, wehrten sich die Kinder nicht, als der offenbar betrunkene Mann am Ende einem Kind auch noch einen Rucksack wegnahm. Inhalt: ein Taschenrechner und ein Etui.

Frauen „angewidert“ vom Angeklagten

Neben Kindern soll sich der 35-Jährige auch gleich mehrmals an Frauen vergriffen haben. Am Busbahnhof in Recklinghausen soll er im Sommer 2022 nacheinander zwei Frauen sexuell belästigt, sich neben die wartenden Frauen gesetzt, sie gestreichelt, geküsst und ihnen ans Gesäß gefasst haben. „Beide Zeuginnen waren angewidert vom Verhalten des Angeklagten“, so die Anklage. Das gilt auch für eine Kioskverkäuferin im Emsland, die der im Frühjahr 2023 zeitweise dorthin abgewanderte Angeklagte wohl ganz genauso begrapscht und belästigt hatte.

An sämtliche Vorfälle hat der Angeklagte nach eigenen Angaben so gut wie keine Erinnerung mehr. Sein Verteidiger: „Wir vermuten, dass das so passiert ist. Er hat regelmäßig einen Filmriss, wenn er Alkohol trinkt. Das ist ihm alles hochgradig peinlich.“ Seit Mai sitzt der 35-Jährige, erstinstanzlich auch wegen sexueller Belästigungen bereits vorverurteilt, in U-Haft. Urteil: voraussichtlich Ende Oktober.

