Herne. Tragen eine neue App und Gieß-Patenschaften künftig in Herne dazu bei, Bäume vor Trockenheit zu schützen? Was hinter diesem Vorschlag steckt.

Von Leipzig lernen, heißt … Bäume bewässern lernen? Die Linkspartei will prüfen lassen, ob nach dem Vorbild der sächsischen Metropole künftig auch in Herne eine neue App mit „Gieß-Patenschaften“ Bäume besser als bisher vor Trockenheit schützen.

Insbesondere junge Bäume seien durch die Trockenheit in den warmen Frühlings- und Sommermonaten bedroht, berichtet die Linkspartei. Gleichzeitig gebe es aber auch viele engagierte Hernerinnen und Herner, die die Initiative ergriffen und Bäume in ihrer Nachbarschaft bewässerten.

„In der Stadt Leipzig gibt es für solche Zwecke die App ,Leipzig gießt’.“ Mit dieser App könne man sich über den Baumbestand und dessen Wasserbedarf in der unmittelbaren Nachbarschaft informieren. „Insbesondere gibt es die Möglichkeit, ,Gieß-Patenschaften’ zu übernehmen und zu informieren, dass man Bäume in der Nachbarschaft bewässert“, so die Linken.

Verantwortlich für dieses Angebot sei die „Initiative Leipzig“. Diese plane zur Zeit, in weitere Städte zu expandieren. Für Herne biete sich die Chance, dieses innovative Angebot kostengünstig zu übernehmen. Für die Sitzung des Ausschusses für Digitales, Infrastruktur und Mobilität am 17. August solle die Stadt die Initiative einladen, damit diese ihr Konzept vorstellt. Außerdem will die Linkspartei prüfen lassen, ob sich die Funktion der Leipziger App auch in die bereits bestehende Herne-App integrieren lässt.

