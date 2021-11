Vorlesetag Herne: Verschiedene Aktionen für Kinder geplant

Vorlesetag in Herne: Der 19. November steht ganz im Zeichen der Bücher.

Herne. Der Tag des Vorlesens steht in diesem Jahr unter dem Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“. Diese Aktionen erwarten kleine Bücherwürmer in Herne.

Freundschaft und Zusammenhalt – diese beiden Werte sind das Motive des diesjährigen Vorlesetages. In Herne macht Bürgermeister Kai Gera als Vorleser den Auftakt der Aktion: Am Freitag, 19. November, liest er für die ersten beiden Klassen der katholischen Grundschule an der Bergstraße aus den Bilderbüchern „Ein Haufen Freunde – ganz schön stark“ und „Oskar und der sehr hungrige Drache“ im Kino vor.

Comics und multikulturelle Freundschaftsgeschichten

Weiter geht es um 15.30 Uhr in der Bibliothek Herne Mitte mit dem Comic „Herni und Julius – das Geheimnis der Drachenkugeln“, das der Bibliotheksmitarbeiter Torsten Hachtel selbst geschrieben hat. Interessierte können sich in die Welt der Fledermaus Herni, des Drachen Julius und der Ratte Wannda entführen lassen. Alle Kinder erhalten Gratis-Comics.

Unterdessen wird es in der Bibliothek Wanne multikulturell: Dort werden ab 15.30 Uhr Freundschaftsgeschichten in türkischer und in deutscher Sprache vorgelesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel