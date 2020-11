Mindestens zwei Feuerwachen sind in Herne und Wanne-Eickel nötig, damit die Feuerwehr schnell vor Ort ist.

So soll beispielsweise ein Rettungswagen mit Rettungsassistenten nach einem Notruf über die 112 in acht Minuten am Ziel sein. In Herne klappte das zuletzt nur in 74 Prozent der Fälle.

Festgelegt werden diese und andere Vorgaben für die Feuerwehr in einem sogenannten Brandschutzbedarfsplan.