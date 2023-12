Wegen Arbeiten im Kreuz Herne wird die A42 in Herne vollgesperrt.

Sperrung Vor Weihnachten: A42 in Herne für mehrere Tage voll gesperrt

Herne. Kurz vor Weihnachten wird ein Stück der A42 in Herne voll gesperrt. Grund sind Brückenarbeiten im Kreuz Herne. Umleitungen sind eingerichtet.

In der kommenden Woche müssen sich Verkehrsteilnehmende auf Einschränkungen auf der A42 einstellen: Brückenarbeiten führen in Herne zu einer Vollsperrung. Großräumige Umleitungen sind ausgeschildert.

Die A42 werde von Freitag, 15. Dezember, ab 21 Uhr bis Dienstag, 19. Dezember, um 5 Uhr zwischen Herne-Baukau und Herne-Crange in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das teilt Autobahn Westfalen mit. Hier reiße die Deutsche Bahn eine Eisenbahnbrücke ab, die im Rahmen des Neubaus des Kreuzes Herne für den sechsstreifigen A43-Ausbau erneuert werden müsse. Darüber hinaus nutze das Unternehmen die Gelegenheit für wichtige Arbeiten im Kreuz. Die großräumige Umleitung führe über die A45 zur A2 oder zur A40 und von dort bis zur A3. Innerstädtisch werde der Verkehr über verschiedene Bedarfsumleitungen zwischen Herne-Baukau, Herne-Crange, Herne-Eickel und Recklinghausen-Hochlarmark geführt, je nach Fahrtziel.

Und auch in Bottrop kommt es zur Vollsperrung. Dort führt die Autobahn Westfalen Erhaltungsarbeiten an der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal durch. Deswegen werde die A42 von Montag, 11. Dezember, ab 3 Uhr nachts bis voraussichtlich Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt.

