Vollsperrungen: Die Baustellen gibt’s in den Ferien in Herne

Herne. Die Ferien werden in Herne wieder für Bauarbeiten genutzt. Auf welche Einschränkungen sich Verkehrsteilnehmer einstellen müssen – ein Überblick.

Ferienzeit heißt meistens auch Baustellenzeit. Diese Tage nutzt die Stadt häufig, um Bauvorhaben im Straßenverkehr voran zu bringen. Welche Baustellen gibt es in der zweiten Ferienhälfte in Herne? Worauf müssen sich Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer einstellen? Wir haben bei der Stadt nachgefragt.

Von Montag bis Donnerstag, 9. bis 12. Oktober, erfolgen auf der Brücke an der Rottbruchstraße Reparaturen am Asphalt, teilt die Stadt mit. Aus diesem Grund werde die Fahrbahn der Brücke, die die Autobahn 43 überspannt, für diesen Zeitraum voll gesperrt. Für die Dauer der Arbeiten erfolge eine weiträumige Umleitung über die Cranger Straße und den Westring. Diese wird laut Stadt entsprechend ausgeschildert. Die Gehwege blieben weiter passierbar, sodass Personen, die zu Fuß unterwegs sind oder ihr Fahrrad über den Gehweg schieben, keinen Umweg nehmen müssen, so die Stadt.

Außerdem werde der Westring von Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 16. Oktober, 5 Uhr, teilweise gesperrt. Betroffen sei das Teilstück zwischen dem Kreisverkehr Forellstraße und der Germanenstraße. Der Grund seien Arbeiten an der Straßendecke. Mit den Asphaltfräsarbeiten wird laut Stadt am Freitag gegen 20 Uhr begonnen. Diese Arbeiten würden bis in die Nacht andauern. Während dieser Zeit werde es zu Lärmbelästigungen begleitend von Hupgeräuschen kommen, die sich aus Sicherheitsgründen nicht vermeiden ließen. In der Nacht auf Samstag würden die Asphaltschichten aufgetragen. Nach entsprechender Auskühlzeit des Asphalts werde am Sonntag, wenn die Witterung es erlaubt, ein Großteil der Fahrbahnmarkierung aufgetragen, so die Stadt weiter.

Schließlich werde zudem von Donnerstag, 5. Oktober, bis Freitag, 13. Oktober, die Ampel an der Holsterhauser Straße - Abzweig Holsterhauser Straße (bei ATU) energetisch, inklusive signaltechnischer Barrierefreiheit, umgerüstet. „Die Verkehrsregelung dort erfolgt über eine Baustellenlichtsignalanlage“ heißt es abschließend.

