Vollsperrung und Stau nach Lkw-Brand auf A1 Dortmund-Köln

Auf der A1 Dortmund Richtung Köln gibt es derzeit mehrere Kilometer Stau. Ein Lkw ist in der Nacht in Brand geraten.

Dortmund/Köln. Auf der A1 Dortmund-Köln ist in der Nacht ein Fleischtransporter in Brand geraten. Pendler müssen mit Stau rechnen. Auch die Sperrung dauert an.

Auf der A1 Dortmund Richtung Köln ist zwischen Schwerte und Westhofener Kreuz gegen 3 Uhr am Mittwochmorgen ein Fleischtransporter mit mehreren Tonnen Rindfleisch an Bord in Brand geraten. Die Richtungsfahrbahn ist aktuell noch voll gesperrt. Die Polizei Dortmund rechnet damit, dass die Sperrung noch bis voraussichtlich 11 Uhr bestehen bleiben wird.

Der Verkehr in Richtung Köln wird im Westhofener Kreuz über die Parallelfahrbahn abgeleitet. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf drei Kilometer Stau einstellen. Für Lkw sind es aktuell zwölf Kilometer.

Wie die Polizei Dortmund mitteilt, blieb der Fahrer des in Brand geratenen Lkw unverletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, sei bislang unklar. Es sei aber kein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen.

