Vollsperrung der A43 zwischen Herne und Recklinghausen

Herne. Die A43 wird am Wochenende wegen Bauarbeiten zwischen Herne und Recklinghausen gesperrt. Alle Infos zur Sperrung und woher die Umleitung führt.

Wegen des Neubaus einer Bahnbrücke, die im Süden des Autobahnkreuzes Herne parallel zur Cranger Straße verläuft, muss die A43 ein weiteres Mal zwischen Recklinghausen und Herne für das kommende Wochenende voll gesperrt werden. Das gibt die Autobahn Westfalen in einer Mitteilung bekannt.

Herne: Sperrung der A43 aufgrund der Eisenbahnbrücke

Die Sperrung beginne am Freitag, 23. September, um 21 Uhr und ende am Montag, 26. September, um 5 Uhr. Sie sei angesetzt zwischen dem Kreuz Recklinghausen und Herne-Eickel in beiden Fahrtrichtungen. In diesem Zeitraum sei es nicht möglich, von der A42 im Kreuz Herne auf die A43 Richtung Wuppertal zu fahren, zusätzlich zu den ohnehin bestehenden Sperrungen in den Verbindungen Richtung Recklinghausen, heißt es in der Mitteilung.

Die großräumige Umleitung verlaufe über die A40, die A45 und die A2. Notwendig sei die Sperrung, weil die Eisenbahnbrücke der Deutschen Bahn an ihre endgültige Position geschoben werde. Die Autobahn Westfalen nutze die Sperrung, um weitere notwendige Arbeiten an der Strecke durchzuführen.

