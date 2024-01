Hat ein Autofahrer durch ein riskantes Überholmanöver in einem Herner Kreisverkehr die Vollbremsung eines Linienbusses ausgelöst? Die Polizei hat nach dem Vorfall, bei dem sich eine Frau verletzte, die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Blaulicht Vollbremsung: Frau in Linienbus verletzt - Zeugen gesucht

Herne Nach Vollbremsung eines Busses hat sich eine Hernerin verletzt. War ein Überholmanöver eines Autofahrers die Ursache? Die Polizei ermittelt.

Durch die Vollbremsung eines Linienbusses in einem Herner Kreisverkehr hat sich ein Fahrgast verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Verursacher.

Der Linienbus fuhr am Dienstag gegen 14.45 Uhr aus Richtung Königstraße kommend in den Kreisverkehr Bielefelder Straße/Kastanienallee, berichtet die Polizei. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand überholte ein Autofahrer den Bus, indem er die Sperrfläche des Kreisverkehrs überfuhr. Kurz vor der Ausfahrt „Bielefelder Straße“ sei das Auto vor dem Bus wieder eingeschert, sodass der Busfahrer aus Herne (51) nach eigener Aussage stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, so die Polizei.

Eine 43-jährige Frau stürzte im Bus durch die Vollbremsung und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern, heißt es weiter. Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelblauen Kombi gehandelt haben; im Pkw sollen zwei junge Männer gesessen haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

