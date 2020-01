Wer heute noch nicht im Neuland angekommen ist, der sitzt womöglich auf gepackten Koffern im Nimmerland, schimpft auf die Jugend mit ihren verdammten Skateboards und ist sich aber zu 120 Prozent sicher, dass damals alles besser war. Die Gewissheit, dass die Zeit der dicken alten Männer abgelaufen ist, trägt ein Jürgen von der Lippe jedoch mit Fassung und begutachtet diesen Paradigmenwechsel mit eben jener spitzbübischen Neugierde, für die wir ihn alle lieben.

Da versteht es sich von selbst, dass am Sonntag kein Platz im Kulturzentrum leer bleibt, als der letzte Träger von Hawaiihemden noch einen Schritt weiter geht und in seinem neuen Programm „Voll fett“ den Spieß einfach mal umdreht. Vielleicht ist es aber auch die Altersmilde, die zur Besonnenheit rät, sich der Sprache der Jugend zu nähern, um zu erkennen, dass Humor eben doch generationenübergreifend sein kann. Es wirkt fast so, als habe er Gefallen an der Verballhornung seiner eigenen Generation gefunden, als schaue er mit Stolz auf Perlen der Jugendsprache, die in ihrer sprachlichen Raffinesse auf seinem Mist gewachsen sein könnten.

Mit Leinwand im Hintergrund: Jürgen von der Lippe im Herner Kulturzentrum, wo er sein Programm „Voll fett" präsentierte. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Comedy alter Schule

Doch zitiert er nicht bloß Begriffe wie „Mandelspülung“ für den Zungenkuss oder den „Sechserpasch“, mit dem das Zeugnis gemeint ist: Zwar hat Jürgen von der Lippe Geschmack an der Jetzt-Zeit gefunden, macht jedoch nach wie vor Comedy der alten Schule, wo Japaner mit einem Augenzwinkern alle als Streber abgetan werden können, ohne dass es böse, gar rassistisch ist, sondern lediglich ein Scherz. Aber was ist heute nicht alles diskriminierend, fragt der inzwischen 71-Jährige – vielleicht – zu Recht.

Doch wäre Jürgen von der Lippe nicht er selbst, fände er nicht doch etwas, was ihm an der heutigen jungen Generation irgendwie seltsam erschiene. Da sind etwa Heidis Topmodels, die in unerträglichem Pathos ihre Dankespredigten halten und selbst dem alten Mann zu schnarchig sind.

Quatsch aus den Untiefen des Internets

Auf einer Leinwand wird jetzt auch allerlei Quatsch aus den Untiefen des Internets präsentiert, was die gewohnt eloquenten Schilderungen einer absurden Realität auflockert. Dann aber ist er wieder ganz der Alte und fragt aus dem Nichts heraus die Besucher in der vordersten Reihe, ob sie denn schon mal beim Sex eingeschlafen seien. Bienchen und Blümchen waren eben schon immer ein Garant für aufmüpfigen Humor.

Wenn dann noch der Umgang mit vermeintlich heiklen Themen eher von bodenständiger Erfahrung angetrieben ist, denn von reiner Lust an Provokation, sind wohlige Lacher vorprogrammiert und niemand fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Ein Rezept, das nicht kompliziert ist, jedoch, richtig gemacht, einfach gut.