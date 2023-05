Völlig überladen: Polizei Herne stoppt Lkw mit 93 E-Scootern

Diese E-Scooter wurden auf einem Lkw transportiert. Sie mussten noch in der Nacht in Herne vom Lkw abgeladen werden.

Herne. Die Polizei hat in Herne einen völlig überladenen Lkw gestoppt. Die Beamten trauten ihren Augen nicht: Auf der Ladefläche waren 93 E-Scooter.

Eine ungewöhnliche Verkehrskontrolle hatte die Polizei in der Nacht zu Sonntag, 7. Mai, in Herne. Gegen 0.30 Uhr hielten Polizeibeamte auf der Castroper Straße einen 3,5-Tonnen-Transporter an. Grund: Der Lkw war augenscheinlich deutlich überladen unterwegs. Die Achse, so ein Polizeisprecher zur WAZ, lag viel zu tief.

Auf der Ladefläche entdeckten die Polizisten dann eine „auf den ersten Blick unüberschaubare Menge an E-Scootern“, so der Sprecher in einer Mitteilung. Um das Gewicht der Ladung festzustellen, wurden alle Roller abgeladen – insgesamt waren es 93 Fahrzeuge. Am Ende stellte sich heraus, dass der Transporter dadurch mit mehr als 1500 Kilogramm überladen war.

Auf den Fahrer kommt jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Ihm drohen ein Bußgeld von mehreren Hundert Euro“. An eine Weiterfahrt war so nicht zu denken. Erst nachdem die Scooter auf einen zweiten hinzugezogenen Transporter verteilt waren, durfte der Lkw weiterfahren.

