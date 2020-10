Vizekonsul zu Gast bei Herner Partnerschaftsverein Besiktas

Herne. Mit Stefan Graf war am Freitag der deutsche Vizekonsul in Istanbul, Stefan Graf, zu Gast beim Herner Partnerschaftsverein Besiktas.

Der Freundschaftsverein Besiktas will sich „nach Corona“ mit neuem Elan um die Städtepartnerschaft zwischen Herne und dem Istanbuler Stadtteil bemühen. Der stellvertretende deutsche Generalkonsul in Istanbul, Stefan Graf, versprach bei der Mitgliederversammlung am Freitag, den Herner Verein dabei zu unterstützen. Graf war in der Akademie Mont-Cenis dabei nicht nur als Gast zugegen, sondern auch als neues Mitglied.

Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda (re.) und der frühere Bürgermeister von Besiktas, Murat Hazinedar, im August 2016 beider Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages im Parkhotel Herne. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

90 Städtepartnerschaften

Stefan Graf berichtete von 90 Städtepartnerschaften zwischen türkischen und deutschen Städten. „Einige funktionieren sehr gut“, sagte er, „andere schwächeln“. Der Herner Verein dürfte sich dabei eher der zweiten Kategorie zugehörig fühlen. Nachdem die Partnerschaft mit Besiktas sehr gut angelaufen war und Delegationen aus beiden Städten sich gegenseitig besucht hatten, waren die Beziehungen mit der Absetzung des ehemaligen Bezirksbürgermeisters Murat Hazinedar 2018 abgekühlt. Hinzu kam in diesem Jahr die Corona-Pandemie, die den geplante Besuch einer Herner Gruppe in der Türkei vereitelte.

Notgedrungen habe man sich während der Pandemie mit der digitalen Kommunikation angefreundet, berichtete Stefan Graf, seit über 40 Jahren im Auswärtigen Amt und seit 2016 in Istanbul. Er sieht darin durchaus Potenzial zur Belebung von Städtepartnerschaften.

Virtuelle Städtepartnerschaftskonferenz

So habe im Juni eine deutsch-türkische Städtepartnerschaftskonferenz stattgefunden, aus gegebenem Anlass allerdings nicht in Istanbul, sondern virtuell, die aber trotzdem auf großes Interesse gestoßen sei. Teilweise hätten sich 150 Teilnehmer zugeschaltet, darunter deutsche Oberbürgermeister wie Thomas Kufen aus Essen oder Michael Müller aus Berlin. Thematisch sei es um einen Jugendaustausch, die digitale Stadtentwicklung, um Flüchtlinge und die Covid-Krise gegangen. Eröffnet worden war die Konferenz von Michelle Müntefering, Staatsministerin im Auswärtigen Amt, und dem stellvertretenden türkischen Außenminister. Die eigentlich geplante „physische“ Veranstaltung solle Ende 2020 oder 2021 nachgeholt werden.

Nurten Özcelik, Vorsitzende des Besiktas-Vereins, kündigte an, sich weiter für eine Belebung der Partnerschaft einzusetzen, auch wenn von türkischer Seite signalisiert worden sei, dass man nur an einer Fortsetzung aus offizieller Ebene interessiert sei. Ein Äquivalent zu dem Herner Verein existiere in Istanbul nicht. Sie habe Kontakte zu Castrop-Rauxel und Köln, die mit Zonguldak an der Schwarzmeerküste und Istanbul verbunden seien. Mit ihnen könnten gemeinsame Aktivitäten geplant werden.