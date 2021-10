Vivawest hat 14 Gebäude mit 68 Wohnungen in Herne-Baukau umfassend modernisiert.

Sanierung Vivawest modernisiert 68 Wohnungen in Herne-Baukau

Herne. Das Wohnungsunternehmen Vivawest hat rund 2,5 Millionen Euro in die Modernisierung von 68 Wohnungen in Herne-Baukau investiert.

Das Wohnungsunternehmen Vivawest hat rund 2,5 Millionen Euro in die Modernisierung von 68 Wohnungen in Herne-Baukau investiert. Nun ist die Modernisierungsmaßnahme abgeschlossen.

Seit Sommer 2020 sei an 14 Gebäuden mit 68 Wohnungen rund um die Straße Vor dem Hofe und die Wiesenstraße umfassend gearbeitet worden. Energetische Modernisierungsmaßnahmen und begleitende Instandsetzungsarbeiten hätten dort den Wohnkomfort für die Mieter deutlich erhöht, hat das Unternehmen mitgeteilt.

Unternehmen plant weitere Modernisierungen

Nicht nur die Fassaden der Mehrfamilienhäuser erstrahlten nun in frischen, ansprechenden Farben und verliehen der Siedlung einen freundlichen Charakter. Die Gebäude aus dem Jahr 1940 hätten durch neue Fenster und Kellertüren sowie eine Dämmung der obersten Geschossdecken auch eine deutlich bessere Energiebilanz. Darüber hinaus habe Vivawest Malerarbeiten in den Treppenhäusern durchgeführt und die Vordächer erneuert. Zudem seien erstmalig Balkone angebaut und zum Teil Terrassen im Erdgeschoss angelegt worden. Eine Neugestaltung der Außenanlagen sowie der Neubau von 16 Garagen mit Dachbegrünung hätten die umfassende Modernisierungsmaßnahme abgerundet.

„Als nachhaltiger Bestandshalter legt Vivawest viel Wert auf die energetische Modernisierung ihrer Bestandsquartiere und die Erneuerung der Wohnumfelder. Wir möchten, dass sich unsere Mieter in modernen Quartieren wohl fühlen. Für die kommenden Jahre haben wir weitere energetische Gebäudemodernisierungen für rund 1750 Wohnungen pro Jahr in unseren Quartieren geplant“, so Michael Marx, Bereichsleiter Bestandstechnik.

Vivawest bewirtschaftet in Herne aktuell rund 2250 Wohnungen, wovon sich 108 im Quartier Baukau-West befinden.

