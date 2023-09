Vierte Gesamtschule in Herne: Grüne schlagen Standort vor

Herne. In Herne wird der Ruf nach einer vierten Gesamtschule immer lauter. Die Grünen schlagen nun einen Ort vor, wo eine solche Schule entstehen soll.

„Herne braucht eine neue weiterführende Schule – am besten eine neue Gesamtschule.“ Mit dieser Forderung ließ Hernes Schuldezernent Andreas Merkendorf mitten in den Sommerferien aufhorchen. Die Grünen in Herne begrüßen diese Pläne und fordern den Bau der Gesamtschule – und zwar in Baukau.

Die Schülerentwicklungszahlen, so die Grünen in einer Mitteilung, sprächen eine eindeutige Sprache. Eine vierte Gesamtschule in Herne müsse her. Entstehen soll diese auf dem brachliegenden ehemaligen Baukauer Kirmesplatz. Neben der Neuen Mitte Baukau, dem Zentrum mit Geschäften, Gastronomie, Büros und Dienstleistungen sowie Wohnungen, die gerade an der Forellstraße gebaut wird, sei Platz dafür.

Nach den Plänen der Stadt soll dort aber der „Dienstleistungspark Strünkede“ entstehen, so die Grünen. Dieser könne viel besser auf dem Gelände der alten Forellschule entstehen, so die Fraktion. Sie ruft daher dazu auf, die Pläne für den Gewerbepark zu überdenken: „Die Stadt hat hier jetzt die Chance auf einen großen Wurf, um die derzeitige Raumnot an Herner Schulen nachhaltig zu entspannen.“

„Der OB hat alle Chancen, um Herne aus der immer tragischer werdenden Bildungsmisere zu helfen“: Fabian May (Grüne). Foto: Anna-Lisa Konrad

Die Grünen fordern an der Kaiserstraße – zwischen Forellstraße und Lackmanns Hof – nun eine fünfzügige Gesamtschule Baukau, barrierefrei mit moderner Mensa und OGS-Räumen, Dreifachturnhalle und Räumen für inklusive Differenzierung. Sie entstünde damit in die Nähe der Kita Lackmanns Hof – diese wurde gerade erst für 2,4 Millionen Euro erweitert und verschönert – und neuer Grundschule, die gerade gebaut wird. Dadurch könnte ein „Schulzentrum Baukau“ entstehen, in dem Menschen von der Kita bis zum Schulabschluss in modernsten Einrichtungen leben und lernen könnten, heißt es weiter.

Zusätzlich könnte die neue Gesamtschule über die Anbindung an die Forellstraße der akuten Überlastung in Wanne entgegenwirken. Dort sei die Raumnot am größten. „Der OB hat alle Chancen, um Herne aus der immer tragischer werdenden Bildungsmisere zu helfen – sein Schuldezernent hat bereits alle notwendigen Argumente hierfür genannt“, so Fabian May, bildungspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion.

