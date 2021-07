Vier junge Bands spielen live im Herner Gysenbergpark

Herne. PARK, das „Pop & Alternative Rock Konzert“ holt am Samstag vier Bands aus Herne und Umgebung auf die Bühne der Event-Arena im Gysenberg.

Beim „Pop & Alternative Rock Konzert“, kurz PARK, im Revierpark Gysenberg können junge Bands aus Herne und Umgebung am Samstag, 10. Juli, endlich wieder vor Livepublikum ihr Können zeigen. „Nach Monaten ohne echte Livemusik mussten wir einfach handeln, und das so schnell wie möglich“, erklärt Tobias Stiebling, Organisator und Musiker, wie innerhalb weniger Tage eine verrückte Idee zur Umsetzung gebracht wurde.

Bands aus Herne und Umgebung

Ab 17 Uhr geht es in der Event-Arena im Revierpark Gysenberg los. Für ein volles Haus und gute Stimmung sollen gleich vier junge Bands sorgen, die in dieser Konstellation zum ersten Mal aufeinandertreffen. Für den Pop-Aspekt des Abends sorgen sowohl die aus Bochum, Essen und Herne kommende Indieband Ocean Boulevard wie auch die Bochumer The Bunburies. Die Herner Arbeitstiere führen dann mit Deutschrock in den zweiten Teil des Abends, den das Bochumer Trio The Honeyclub abrundet. Die Gewinner des letztjährigen Campus Ruhrcomer-Bandwettbewerbs stehen für eine moderne Interpretation von Rock’n’Roll.

Das Trio The Honeyclub: zu Gast beim PARK-Festival in Herne. Foto: Mi Janclaes

„Wichtig war uns, dass es musikalisch rund ist, und trotzdem klar wird, wie vielfältig die lokale Bandszene ist,“ erklären die Organisatoren. Unterstützt wird das Projekt von Reifen Stiebling, die ihre Event-Arena im Gysenbergpark zur Verfügung stellen, sowie Norbert Menzel, der sich um Bühne und Technik kümmert.

Die maximal 250 Tickets für das PARK gibt es unter www.gysenbergevents.de. Der Eintritt kostet sechs Euro plus einen Euro Bearbeitungsgebühr. Nach Abzug der Kosten sollen die Einnahmen dem Verein „Oase – Mittagstisch und mehr“ in Herne zugute kommen.

