Vielseitig unterwegs: Die Herner Künstlerin Nadia Ihjeij

Herne. Musik, Schauspiel, Puppenspiel: Nadia Ihjeij (26) geht ihren eigenen kreativen Weg. Sie sagt: "Ich lasse mich nicht gerne formen."

Wenn es nach ihrem Kindheitswunsch gegangen wäre, wäre Nadia Ihjeij heute Rockstar oder Detektivin. Am besten beides, denn es zeigte sich schon früh, dass halbe Sachen nicht das Ding der jungen Künstlerin aus Herne sind. Heute erinnert sie sich an ihren etwas anders verlaufenden Weg mit einer Tasse Tee in den Händen zurück und hat es sich dafür im Schneidersitz auf ihrem Sessel gemütlich gemacht.

Gewinnerin beim "Herbert"-Wettbewerb

Dabei ist der erste Platz beim "Herbert"-Jugendkulturpreis 2014 nur eine von vielen Stationen der 1994 im Stadtteil Sodingen geborenen Tochter einer Deutschen und eines Palästinensers, welche den Stein ins Rollen brachten: „Mit zehn Jahren hat mich meine Mutter am Schauspielhaus Bochum angemeldet und ich sollte einfach mal machen.“

Es folgte nach dem Abitur am Pestalozzi-Gymnasium eine Odyssee quer durch die Schauspielschulen des Landes. 16-mal vorsprechen, 16-mal eine Absage bekommen, alles sehr elendig, bis es ihr reichte: „Die klassischen Frauenbilder, die ich auch spielen sollte, haben mir nicht zugesagt. Außerdem wird man an Schauspielschulen viel geformt, aber ich lasse mich nicht gerne formen“, erzählt Nadia, die daraufhin eine Pause von alledem einlegte und durch ein Praktikum in das Ensemble des Rottstr. 5 Theaters in Bochum rutschte. Hier zeigte sie etwa in den Stücken „Trainspotting“, „Hexenjagd“ oder einer Gastrolle im vermutlich einzigen He-Man-Theaterstück „Masters of the University“ ihre Wandlungsfähigkeit wie ihr Talent zur Komik.

"Frollein" singt eigene Texte

In dieser Zeit lernte sie dann die Herner Kulturszene kennen: „Erst war nichts, dann Chris Wawrzyniak“, der ihr Patrick Praschma, Pierre Cournoyer und Sebastian 23 vorstellte und sie kurzerhand zum zehnjährigen Jubiläum des "Roomservice" als Sängerin einlud: „Wie das eben so war, wurde auch ich als Kind quasi zum Blockflöte-Spielen gezwungen, bis ich danach Gitarre lernen durfte. Da habe ich dann unverstandene Liebeslieder geschrieben, die zum Glück nie veröffentlicht wurden“, entsinnt sie sich und muss lachen. Daraus sei schließlich ihr Pseudonym „Frollein“ entstanden, unter dem sie seitdem den alltäglichen Wahnsinn besingt, obwohl das mit ihrem Instrument auch so eine Sache sei: „Ich bin von meinem eigenen Gitarrenspiel oft genervt. Es ist eben sehr rau; das Texten liegt mir da mehr. Zwar wirkt das alles ganz toll, aber eigentlich kann ich alles nur ein bisschen“.

Bis auf das Puppenspiel natürlich, das lernte sie während ihres Studiums der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Mit dem Erhalt des Diploms zog es sie jedoch zurück in den Pott, wo sie während des Lockdowns auch gerne mal die Nachbarn der gegenüberliegenden Häuser durch ihre riesige Fensterfassade beobachtet und nach interessanten Menschen Ausschau hält, wenn nicht grade ihr erstes gemeinschaftliches Filmprojekt, "Die Eigentumshöhle", seine coronabedingte Online-Premiere feiert, versteht sich. Was sie machen würde, wenn sie keine Künstlerin sein dürfte, wüsste Nadia nicht. Ganz sicher aber käme sie auch dem früher oder später auf die Spur.

>>> Zusammen mit Britta Wagner, Till Beckmann, Moritz Bütow und Patrick Praschma bildet Nadia Ihjeij das „Pangalaktische Theater“.

>>> Für das gemeinsame Theaterstück „Das Zeitrad“ aus dem Jahr 2018, stand sie als Schauspielerin auf der Bühne und entwarf die Masken der Charaktere.

>>> Vom Alter dem "Herbert"-Jugendkulturpreis entwachsen, ist sie seit einigen Jahren Teil der Jury.

