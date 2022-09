Vielfalt in Herne: Netzwerk lädt zum Kulturwerk-Fest ein

Herne. Das Herner Netzwerk von Migrantenselbstorganisationen feiert die Vielfalt der Stadt und veranstaltet das Kulturwerk-Fest. Alle Infos zur Feier.

Das Herner Netzwerk von Migrantenselbstorganisationen (MSO) lädt am Samstag, 24. September, zum Kulturwerk-Fest, Am Buschmannshof 2, von 13 bis 18 Uhr ein. Mit dem gemeinsamen Fest möchte das MSO-Netzwerk die vielen kulturellen, religiösen und ethnischen Beiträge in Herne sichtbar machen, heißt es in einer Mitteilung des Trägers Plan B Ruhr e.V. Der Eintritt ist frei.

Herne: “Gemeinsam feiern in Vielfalt“

In Herne seien Menschen vieler verschiedener Nationalitäten und Herkunftsländer zu Hause, die alle zur Vielfalt der Stadt beitragen würden, heißt in der Mitteilung. Unter dem Motto „Gemeinsam feiern in Vielfalt“ möchte das MSO-Netzwerk bei multikulturellen Gerichten, Musik und Begegnungen die Vielfalt Hernes feiern und erleben. Unter anderem sind folgende Programmpunkte geplant:

Eröffnungsrede: Bürgermeister Kai Gera

Begrüßung: Sarah Jane Collins, Leitung MSO-Netzwerk Herne

Trommelworkshop

Kurdische Livemusik und Tanz (ASO e.V.)

Pottporus e.V., Akademie für urbanen Tanz in NRW

Trommelgruppe gegen Rassismus der Hans-Tilkowski-Schule

Kinderprogramm

Rund 40 Migrantenselbstorganisationen (MSO) gebe es in Herne, heißt es in der Mitteilung. Sechs von ihnen seien Mitglied des MSO-Netzwerks Herne. Ein aktueller Schwerpunkt der Netzwerk-Arbeit sei eine Kampagne zur Einbürgerung.

Das wachsende Netzwerk sei auf Initiative des freien Trägers Plan B Ruhr e.V. vor einem Jahr entstanden. Gefördert werde es vom NRW-Integrationsministerium mit Unterstützung des Kommunalen Integrationszentrum der Stadt. Das Projekt werde zudem gefördert vom Ministerium für Kindern, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.

