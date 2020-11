Viel Regen, wenig Sonne: Keine Kapriolen beim Oktober-Wetter

Der Oktober hat sich in Herne wechselhaft und durchschnittlich präsentiert. Die von der Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule in Sodingen ermittelten Werte für die Sonnenscheindauer und die Regentage fielen allerdings aus dem Rahmen.

Zunächst startete der Monat recht warm mit Tageshöchsttemperaturen über 17 Grad, und in der ersten Nacht blieben sogar die Tiefstwerte im zweistelligen Bereich. Danach sorgten mehrere Tiefs für sinkende Temperaturen und auffrischende Winde bis zur Stärke sechs. So fielen die Tageshöchstwerte bis zur Monatsmitte unter 10 Grad, und nachts war es zu diesem Zeitpunkt mit weniger als 5 Grad ziemlich kühl.

Herne: Von 3,7 auf 14 Grad in der zweiten Monatshälfte

Verantwortlich für die Wetterstation an der Mont-Cenis-Gesamtschule in Herne: Lehrer Joachim Lilei. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Zu Beginn der dritten Woche sorgte dann ein Tief über Irland bei uns für eine relativ warme Luftströmung. Diese führte nachts ab dem 18. Oktober in den folgenden vier Nächten zu einer Erwärmung von 3,7 Grad – dies war die kälteste Nacht des Monats – auf 14 Grad in der wärmsten Nacht dieses Oktobers, und auch tagsüber stiegen die Höchstwerte von 10,2 Grad auf 19,7 Grad. Die stark wechselnden Windrichtungen sorgten teilweise für kurzfristige Temperatursprünge.

Das hin und her der Temperaturen führte dazu, dass die Werte sowohl tagsüber als auch nachts ziemlich genau im Bereich der Durchschnittstemperaturen der vergangenen 30 Jahre lagen.

Dies trifft auch für die Niederschlagsmenge zu: So lag in diesem Monat zum ersten Mal seit März die Niederschlagsmenge mit 74,3 Litern je Quadratmeter im Bereich des langjährigen Vergleichswertes, und es regnete oft – an 22 Tagen. Die an den vielen Regentagen vorherrschende Bewölkung führte zu einem absoluten Negativrekord bei der Sonnenscheindauer: Die Sonne schien in Herne mit 42 Stunden nur etwas mehr als eine Stunde täglich und insgesamt nur etwas mehr als ein Drittel so lang wie sonst üblich im Oktober.

Schüler der Mont-Cenis-Gesamtschule werten die Daten der Wetterstation der Schule aus – durch einen Vergleich mit den Durchschnittswerten der Jahre 1990 bis 2019, ermittelt vom Wetteramt in Essen. Den „Wetter-Bericht“ schreibt anschließend Lehrer Joachim Lilei. Tagesaktuelle Werte gibt’s auf der Homepage der Mont-Cenis-Gesamtschule Herne unter https://mcg-lerncampus.de/wetter/mcgwetter.htm