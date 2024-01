VHS Herne startet mit neuer Leitung ins erste Halbjahr

Herne Neue Kurse, neue Köpfe: Warum Bienen, Europa und Lyrik bei der Herner VHS Herne eine Rolle spielen, wieso die neue Chefin von einer Insel kommt.

613 Kurse und mehr als 17.000 Unterrichtseinheiten bietet die Herner Volkshochschule in dem am 19. Februar startenden Frühjahrsprogramm an; Anmeldungen sind ab Montag, 22. Januar, möglich. In den Fokus rückt diesmal ausnahmsweise auch eine Personalie, denn: Die VHS hat eine neue Chefin.

Die Neue(n)

Dagmar Vogel heißt die neue Leiterin des kommunalen Weiterbildungszentrums. Die gebürtige Rheinländerin trat zum 2. Januar die Nachfolge von Heike Bandholz an, die nach mehr als zehn Jahren an der Spitze des 23-köpfigen VHS-Teams in den Ruhestand gegangen ist. Vogel (58) wechselte von einer Insel nach Herne, denn: Die frühere Wissenschaftsjournalistin war zuletzt Fachbereichsleiterin für Grundbildung und Schulabschlüsse, Bewegung und Qualitätsmanagement bei der Insel-VHS in Marl, wie die Volkshochschule der Kommune im Vest aus lokalgeschichtlichen Gründen hießt. Ihre bisherigen Berührungspunkte mit Herne? „Decathlon“, so Vogels Antwort bei der Vorstellung des neuen Programms.

Dagmar Vogel ist neue Leiterin der VHS Herne. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Auf eine (kurze) Herner VHS-Vergangenheit blickt dagegen eine weitere neue Führungskraft zurück. Als Studentin jobbte die Oberhausenerin Iwona Jarczewski einst als Polnisch-Dozentin im Wanner Haus am Grünen Ring. Nach diversen VHS-Stationen - zuletzt in Grevenbroich - übernahm sie ebenfalls zum 2. Januar in Herne die Fachbereichsleitung Grundbildung, Schulabschluss und Qualitätsmanagement. Sie ist Nachfolgerin von Elisabeth Schlüter, die sich im Sommer 2023 in den Ruhestand verabschiedet hatte.

Gesellschaft und Politik

Mit Blick auf die Europawahl am 9. Juni rückt die Herner VHS das Thema Europa in den Fokus. In Kooperation mit der Herner Europa-Union führe man eine Vortragsreihe zu kleineren Mitgliedsstaaten durch, berichtet Sybille Rößler-Lelickens, Fachbereichsleiterin Gesellschaft und Politik. Und: Mit dem Eine Welt Zentrum blicke man in einer Ausstellung auf den „langen Schatten der deutschen Kolonialzeit“ zurück. Doch auch auf Bewährtes setzt die VHS: In der Reihe „Betriebe vor Ort“ geht es diesmal unter anderem in die Zentrale der Heitkamp-Unternehmensgruppe an der Wilhelmstraße.

Sprachen

Insgesamt 14 Sprachen können Hernerinnen und Herner derzeit bei der VHS lernen. Mit neuen Einzelveranstaltungen will der von Monika Remlinger geleitete Fachbereich die Lust an den Fremdsprachen wecken. So werden jeweils samstags Sprechtrainings zu Themen wie beispielsweise „Italienisch rund um den Restaurantbesuch“ angeboten. In einer weiteren (neuen) Tagesveranstaltung will die VHS mit Vorurteilen aufräumen wie „nur Mädchen lernen Sprachen“ oder „ich bin zu alt, um eine Sprache zu lernen“ sowie grundsätzliche Tipps geben, wie der Spracherwerb erleichtert werden kann. Wer bereits in einem Kurs ist, kann online unter dem Motto „Eine Lernzeit nur für mich“ halbstündigen Einheiten buchen, um spezielle Schwerpunkte zu setzen oder Lücken zu schließen.

Ein Trend: Das Interesse an Japanisch nimmt zu. „Die Teilnehmenden sind jünger als das übliche VHS-Publikum“, sagt Remlinger. Viele kämen aus kulturellem Interesse - Mangas, Animes, Popkultur -, doch auch berufliche Gründe würden genannt: „Einige haben mir gesagt: Das ist wichtig für meinen Lebenslauf.“

Kultur

In der kulturellen Bildung setzt die VHS den neuen Schwerpunkt „Schauspiel“. Nach einem erfolgreichen Schnuppertag im vergangenen Jahr gibt es nun gleich mehrere feste Angebote wie „Impro-Theater zum Kennenlernen“ oder - Netflix lässt grüßen - „Theater-Flix: Die Bühne wird zum Bildschirm“. Als „absolutes Highlight“ im Kulturbereich kündigt die Volkshochschule eine deutsch-arabische Lesung der Lyrikerin Lina Atfah an. Die in Wanne-Eickel lebende Gewinnerin des Literaturpreises Ruhr 2023 wird sich erstmals öffentlich in ihrer Heimatstadt präsentieren, konkret: am 23. April um 19.30 Uhr im Kulturzentrum in Herne-Mitte.

Im September 2023 gewann Lina Atfah (rechts) mit ihren Übersetzern Osman Yousufi und Brigitte Oleschinski den Literaturpreis Ruhr. Im April wird die 2014 aus Syrien geflüchtete Lyrikerin erstmals in ihrer Heimatstadt Herne lesen. Foto: Wiciok / RVR

Kochen

In den Kochkursen spielt Nachhaltigkeit eine besondere Rolle. Zum Beispiel beim US-Trend „Meal Prepping“, der sich der Zubereitung von Speisen für mehrere Tage widmet. Außerdem wird im Kurs „Nose to tail“ (Nase bis Schwanz) vermittelt, wie aus Respekt vor Tieren und Pflanzen (fast) alles verwertet werden kann. An die jüngere Generation richten sich Angebote wie „Kinderkochen mit Maria“ (Lieblingsessen selbst gemacht) und „Fast Food für Teens“ (aus frischen Zutaten).

Umwelt, Natur, berufliche Bildung

Einige Exkursionen stehen wieder im Bereich „Umwelt und Naturwissenschaften“ an. Neu ist: Unter dem Motto „Imkerei in der Stadt - Einblicke ins Bienenvolk“ könnten Teilnehmende dem Herner Imker Tobias Büch über die Schulter schauen und Honig kosten, kündigt Fachbereichsleiter Sven Becker an. Auch bei der beruflichen Bildung betritt die VHS Neuland, zum Beispiel beim „Stimmtraining für den Beruf“ oder im Kurs „ETF - langfristige Geldanlage zur Altersvorsorge“ (ETF = Exchange Traded Funds).

Das VHS-Team im Haus am Grünen Ring bei der Vorstellung des unter dem Schwerpunkt Europa stehenden Programms: (von links) Monika Remlinger, Sybille Rößler-Lelickens, Dagmar Vogel, Iwona Jarczewski und Sven Becker. Nicht im Bild sind die Fachbereichsleiterinnen Natalie Dilekli und Inga Mühlenbrock. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Gesundheit und Bewegung

Auch in dem (sehr beliebten) VHS-Bereich „Gesundheit und Bewegung“ gibt es neben Klassikern auch neue Kurse. „Ganzheitliches Gehirntraining mit Neurokinetik“ soll zur besseren Entspannung und Konzentration beitragen. In einem „Schnupperkurs Selbstverteidigung für Frauen“ werden in Kooperation mit dem KSV Herne 1920 Abwehrtechniken vermittelt, das Selbstbewusstsein gestärkt und die Körperbeherrschung geschult. Schließlich: Im „Ballett-Training für Erwachsene“ (auch für Anfängerinnen und Anfänger) werden in 17 Einheiten nach dem Training an der Stange Ballettkompositionen ausprobiert und zu Ballettnummern weiterentwickelt.

>>> Programmheft und Anmeldung

Das 100-seitige Heft mit dem kompletten Programm liegt am Samstag, 20. Januar, der Herner WAZ bei. Außerdem ist das Heft demnächst in beiden VHS-Häusern (Wilhelmstraße 37 in Wanne, Willi-Pohlmann-Platz 1 in Herne-Mitte), in den Rathäusern sowie in einigen Dienststellen der Stadt erhältlich.

Anmeldestart ist Montag, 22. Januar. Die Anmeldungen sind schriftlich, persönlich, per Internet und telefonisch möglich. Telefon: 02323 16-1643; E-Mail: vhs@herne.de. Weitere Informationen auf: www.vhs-herne.de.

