Verzicht auf Mandat: Herner Grüne und der Fluch des Erfolgs

Nach der Kommunalwahl können die Herner Grünen vor Kraft kaum laufen. Mit Blick aufs Wahlergebnis und die Größe der künftigen Ratsfraktion (zehn Mitglieder) muss man sagen: zurecht. Im Bezirk Sodingen wird der Erfolg allerdings nun (fast) zum Fluch bzw. führt zu peinlichen und fragwürdigen Manövern.

Die ehemalige Dezernentin Gudrun Thierhoff ist für die Grünen in die Bezirksvertretung Sodingen gewählt worden, wird ihr Mandat aber nicht annehmen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Drei Mandate haben die Grünen dort am 13. September gewonnen, bisher waren’s zwei. Für den Kreisverband wird das erfreuliche Ergebnis jedoch zum Problem, denn: Die ehemalige Bildungs- und Jugenddezernentin Gudrun Thierhoff will ihr Mandat nicht annehmen. Und warum hat sie sich dann überhaupt auf Platz 3 der Grünen-Liste aufstellen lassen (und damit möglicherweise manch einen Wähler in Sodingen dazu animiert, bei den Grünen ein Kreuz zu machen)? Weil sie nicht damit gerechnet habe, dass dieser Platz „zieht“, verlautete es aus der Partei. Mit dem Rückzug der prominenten Kandidatin kommt nun Peter Velten zum unerwarteten Comeback: Der 69-Jährige Pensionär, der vor zwei Jahrzehnten schon mal Bezirksverordneter in Sodingen war, rückt für Thierhoff nach und vertritt die Partei dort künftig mit den beiden Neulingen Klaus-Dieter Gülck und Alfred Apel.

Womit die Geschichte eigentlich auserzählt wäre, wenn, ja wenn es zum Jahresanfang bei der Nominierung der Grünen-Kandidaten nicht eine Frau gegeben hätte, die für Sodingen auf Platz 3 antreten wollte. Nämlich: Susanne Marek. Was folgte, ist bekannt: Die damalige Kreisvorsitzende erhielt von ihren „Parteifreunden“ nicht genug Stimmen für eine Nominierung, obwohl es keine Gegenkandidatur gab. Mit dem Begriff „Begleichen alter Rechnungen“ umschreibt man in der Politik solche für Außenstehende kaum nachvollziehbare Vorgänge. Was jedoch für alle gut nachvollziehbar sein dürfte: Susanne Marek trat anschließend vom Parteivorsitz zurück.

Pfarrer wird Ehrenmitglied

Pfarrer Kornelius Heering, hier schon in seinem neuem Amt in der evangelischen Mirjam-Gemeinde in Düsseldorf-Eller, ist in Herne für seinen Einsatz gegen Rechts geehrt worden. Foto: Evangelische Kirche

Für 16 langjährige Stadtverordnete gibt es von der Stadt Ende Oktober Ehrenringe aus massivem Gold. Pfarrer Kornelius Heering hat dagegen in diesen Tagen „nur“ eine virtuelle Urkunde erhalten, deren ideeller Wert aber sicherlich mindestens so groß ist wie das handgravierte 585er-Schmuckstück für die Politiker. Das Sprecherteam des überparteilichen „Bündnis Herne“, das bekanntlich den Widerstand gegen Rechtsextremisten („besorgte Bürger“) organisiert hatte, hat dem evangelischen Geistlichen anlässlich seines Wechsels auf eine Pfarrstelle in Düsseldorf auf Facebook zum „Ehrenmitglied“ ernannt. Und zwar für „sein couragiertes Handeln zum Wohle der Zivilgesellschaft in Herne“. Unvergessen bleibe der Spontangottesdienst, so das Bündnis, den Heering auf dem Platz vor der Kreuzkirche zusammen mit Kollegen am 20. August 2019 gegen rechte Marschierer gehalten habe.

Ziemiak wird Rennfahrer

Steigt schon bald Paul Ziemiak (CDU) für Mick Schumacher (Bild) in den Rennwagen? Foto: firo Sportphoto/dppi

Bei der Anfahrt zu einem Herner CDU-Parteitag stellte Paul Ziemiak 2016 schon mal seine „Qualitäten“ als Autofahrer unter Beweis, als er in umgekehrter Richtung durch eine Einbahnstraße zum Marien Hospital fuhr. Nun zeichnet sich ab: Der CDU-Generalsekretär und (noch) für Herne zuständige Bundestagsabgeordnete wechselt das Metier und wird Rennfahrer. Er steigt als Nachfolger von Mick Schumacher in die Formel 2 ein!

Bevor jetzt andere Medien groß auf diese Mega-Story einsteigen: Sie ist frei erfunden! Den Anlass zu Spekulationen jeglicher Art haben allerdings die CDU und Ziemiak selbst geliefert. So berichtete zunächst Hernes CDU-Chef Timon Radicke auf WAZ-Anfrage, dass der Sauerländer bei der Bundestagswahl 2021 in seinem Heimatwahlkreis antreten werde. Einen Tag später ruderte er zurück und erklärte, das alles stehe noch nicht fest. Und Ziemiak ließ eine Anfrage der WAZ zunächst unbeantwortet, um dann in dieser Woche zu erklären, dass es nichts zu erklären gebe. Er melde sich, wenn etwas Interessantes zu verkünden sei. Ob da vielleicht doch etwas dran ist an der Sache mit der Formel 2?Weitere Berichte aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.