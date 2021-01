Versuchter Ladendiebstahl: Mitarbeiter halten Herner fest

Herne. Ein Herner hat versucht, in einem Supermarkt Lebensmittel zu stehlen. Mitarbeiter hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ein Mitarbeiter einer Supermarkt-Filiale an der Dorstener Straße hat am Samstagnachmittag, 16. Januar, gegen 13 Uhr einen 22-jährigen Herner beobachtet, der Lebensmittel in seinem Rucksack verstaut hat. Als er den Mann darauf ansprach, flüchtete dieser laut Polizei in Richtung Kasse. Dort schubste er nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei eine Kassiererin, die sich ihm in den Weg gestellt hatte.

Der Supermarktmitarbeiter und ein Kunde hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen.

