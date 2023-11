Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen in Herne.

Blaulicht Versuchter Ladendiebstahl in Herne: Polizei fahndet mit Foto

Herne. Nach einem versuchten Ladendiebstahl in Herne sucht die Polizei nun mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Der Mann flüchtete aus dem Laden.

Nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Roonstraße in Herne veröffentlicht die Polizei jetzt Fotos eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann? Die Fotos gibt es im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/119372. Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Dem tatverdächtigen Mann wird laut Polizei vorgeworfen, am 17. Juni 2023 versucht zu haben, aus dem Supermarkt mehrere Artikel zu stehlen. Der unbekannte Tatverdächtige wurde von dem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er versucht hat, mit einem gefüllten Einkaufswagen die Kasse zu passieren, ohne die Ware zu bezahlen, teilt die Polizei mit. Der Ladendetektiv hinderte den Tatverdächtigen daran, anschließend flüchtete er ohne die Waren aus dem Geschäft.

Zeugen, die Angaben zu der gezeigten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter den Telefonnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

