Versuchter Geldbörsenraub: Herner Kripo fahndet nach Trio

Die Herner Kriminalpolizei fahnde nach einem Trio, das versucht hat, einem Herner die Geldbörse zu rauben. Das ist der bisherige Kenntnisstand.

Gegen 2 Uhr am frühen Samstagmorgen (1. Juli) war ein 48-jähriger Mann zu Fuß auf der Hauptstraße in Herne-Eickel unterwegs. In Höhe der Hausnummer 47 habe der Herner nach eigenen Angaben einen Schlag in den Rücken bekommen und sei zu Boden gestürzt. Vor ihm hätten drei Männer gestanden, die die Herausgabe von Geld forderten. Als er dem nicht nachkam, habe das Trio auf ihn eingetreten. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung.

Einer der Täter habe lockige Haare. Nähere Beschreibungen konnten bislang nicht erlangt werden. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt und suchte eigenständig ein Krankenhaus auf. Nach ambulanter Behandlung konnte er dieses verlassen und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

