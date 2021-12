Vermisste 13-Jährige aus Herten ist wieder zurück

Herne. Mit einem Foto hatte die Polizei nach einer vermissten 13-Jährigen gesucht. Jetzt ist das Mädchen wieder aufgetaucht.

Gut eine Woche nach der Vermisstenmeldung ist eine 13-Jährige aus Herten wieder zurück. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Am 10. Dezember hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und dabei auch ein Foto des Mädchens veröffentlicht. Die Polizei hatte vermutet, die 13-Jährige könnte sich im Recklinghausener Süden, in Herne oder in Bochum aufhalten.

"Die 13-Jährige konnte wohlbehalten in Bochum aufgefunden werden", teilte die Polizei am Freitag mit. "Die Fahndung hat sich somit erledigt."

