Verkehrswacht kritisiert Elterntaxis

Heinrich Hendricks, Vorsitzender der Verkehrswacht Wanne-Eickel, kritisiert Elterntaxis. Die Autofahrten schadeten nicht nur der Umwelt, durch das hohe Aufkommen an Fahrzeugen komme es an vielen Schulen auch geradezu zu chaotischen Zuständen, sagte er im vergangenen Jahr im Interview mit der WAZ. Zudem hielten sich viele Eltern nicht an Verkehrsregeln, missachteten Halteverbote und überschritten das Tempolimit.

Hendricks ist aber auch gegen generelle Vorgaben: „Jede Familie muss erst einmal für sich überlegen, welche Lösung für sie in Betracht kommt.“ Ein Fußweg zur Schule von bis zu zwei Kilometern könne aber durchaus akzeptabel sein, meint er.