Verkehrskollaps droht: A 43 bei Herne wird für Lkw gesperrt

Herne. Rund um Herne droht ein Verkehrskollaps: Am Montag wird die A 43 für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt. Es gibt auch Einschränkungen für Pkw-Fahrer.

Die A 43 in Herne wird ab kommendem Montag, 12. April, zwischen Kreuz Recklinghausen und Kreuz Herne für den Lkw-Verkehr über 3,5 Tonnen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit. Auch für den Pkw-Verkehr soll es Einschränkungen geben, weil Anschlussstellen gesperrt werden.

Grund für die Sperrung auf der A 43 seien Schäden an einem Teilbauwerk der Emschertalbrücke, heißt es in einer Mitteilung. Sie machten ein sofortiges Handeln notwendig. Über die Hintergründe der Maßnahme will die Autobahn GmbH am Nachmittag informieren. Dabei will die Gesellschaft auch über das weitere Vorgehen und die Auswirkungen auf den Verkehr berichten.

Befürchtet werden in und rund um Herne nun „Leverkusener Verhältnisse“. In Leverkusen ist die marode Rheinbrücke der A 1 für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt. Schranken stoppen dort täglich 100 Laster. Wegen der Umbauarbeiten auf der A 43 fahren schon jetzt viele Verkehrsteilnehmer auf Schleichwegen durch Herne, etwa, um Staus zu umfahren.

Herne: Autobahn wird bis 2030 vierspurig ausgebaut

Die A 43 wird aktuell umgebaut: Sie hat die Kapazitätsgrenze für vierspurige Autobahnen überschritten. 90.000 Fahrzeuge nutzen laut Autobahn GmbH täglich die einzige Nord-Süd-Verbindung quer durchs Ruhrgebiet. Bis 2030 soll die 28 Kilometer lange Strecke zwischen Marl-Sinsen und Witten-Heven in mehreren Abschnitten dreispurig ausgebaut werden. In Recklinghausen sind die ersten Kilometer fertig, nun ist Herne an der Reihe.

Auf der 4,2 Kilometer langen Strecke zwischen Rhein-Herne-Kanal und Bochum-Riemke müssen unter anderem 21 Brücken angepackt werden, die Autobahn wird in Teilen um 60 Zentimeter tiefergelegt. Außerdem wird das Autobahnkreuz Herne komplett umgebaut. Es wird unter anderem mit einem Verbindungstunnel zur A 42 ausgestattet.