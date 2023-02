Verkehrseinschränkung: In Herne startet die Krötenwanderung

Auszubildende des städtischen Fachbereichs Stadtgrün haben in diesem Jahr die Schutzzäune an der Hofstraße in Röhlinghausen installiert. Informationen bekamen sie von Ingrid Reckmeier.

Herne. In Herne startet mit steigenden Temperaturen in den nächsten Tagen die Krötenwanderung. Damit sind Verkehrseinschränkungen verbunden.

Mit den steigenden Temperaturen, die für die kommenden Tage vorhergesagt sind, beginnen die Amphibien wieder ihre alljährliche Wanderung zu den Laichplätzen. Damit sind einige Einschränkungen im Herner Stadtgebiet verbunden.

So wird ab Montag, 13. Februar, die Hofstraße in Röhlinghausen immer von 18 bis 4 Uhr morgens für den Durchgangsverkehr gesperrt, um die Naturschützerinnen und Naturschützer, die die Kröten einsammeln, nicht zu gefährden. Gleichzeitig trägt die Maßnahme wieder dazu bei, Hunderte von geschützten Amphibien vor dem Überfahren zu retten. Die Breite der Hofstraße wird in der Zeit durch Absperrbaken auf drei Meter reduziert. Zusätzlich wird die Stadt Herne 300 Meter vor dem Sperrabschnitt mit Hinweisschildern den Verkehr umleiten. Ausgenommen ist der öffentliche Nahverkehr (Bogestra). Die Kontrolle und Überwachung der Sperrung übernimmt in der Zeit von 18 bis 4 Uhr die Polizei. Die Krötenschutzzäune auf über 600 Metern Länge haben in diesem Jahr Auszubildende des Fachbereichs Stadtgrün installiert, Informationen erhielten sie von Ingrid Reckmeier vom BUND.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Herne: Betrunkener Mann randalierte mit Messer auf Kreuzung

Herner Kindermord: Nachbarin enthüllt erschütterndes Telefonat

„Frechheit“: Mieterhöhungen im Herner Hochauskomplexl

Auch die Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Voßnacken, im Gysenberg und der Landschaftspark Pluto sind typische Schwerpunkte von Amphibienwanderungen in Herne:

Naturschutzgebiet Voßnacken

Die ehemals größten Amphibienvorkommen in Herne befanden sich im Naturschutzgebiet Voßnacken. Dem seit Jahren zu verzeichnenden Rückgang der Populationen wurde bereits durch verschiedenste Maßnahmen entgegengesteuert. Eine dieser Maßnahmen ist ein festes Leitsystem von über 300 Metern Länge, durch welches die wandernden Amphibien entlang der Straße gefahrlos zu ihren Laichgewässern geführt werden.

Sperrungen im Gysenberg

Eine weitere Sperrung durch eine Schranke gibt es während der Krötenwanderung bei der Zufahrt zu den vorderen Parkplätzen am Gysenberg und im Bereich des Wendehammers am Forsthaus Gysenberg. Diese erfolgt ab 18 Uhr abends bis in die Morgenstunden. Fahrzeuge sollten daher bis spätestens 18 Uhr aus diesem Bereich entfernt werden. Der Betreiber des Forsthauses weist mit einer besonderen Beschilderung auf die Sperrung hin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel