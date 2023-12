Herne/Recklinghausen Ein Autofahrer ist in der Nacht vor der Polizei davongerast. Als ihn die Beamten stoppten, staunten sie. Im Wagen lag nicht nur eine Machete.

Ein Mann (21) ist in der Nacht zu Freitag mit seinem Auto vor der Polizei geflüchtet. Vergeblich: Die Beamten konnten ihn auf dem Westring in Herne stoppen. In seinem Auto fanden sie unter anderem eine Machte und einen Schlagstock.

Der 21-jährige Recklinghäuser wurde am Freitag, 29. Dezember, gegen 1.30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der Neustraße in Recklinghausen angehalten, teilte die Polizei mit. Der Mann stoppte, gab dann aber Gas, als die Beamten aus ihrem Wagen ausstiegen. Die Polizisten sprangen ins Auto und fuhren hinterher. Auf Blaulicht und Martinshorn reagierte der Mann nicht, stattdessen raste er teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter. Dabei fuhr er auch in falscher Richtung durch eine Einbahnstraße. Schließlich überquerte er die Stadtgrenze und hielt schließlich auf dem Westring in Herne-Baukau an.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen fuhr und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Daher wurden ihm auf der Wache Blutproben entnommen. In dem Auto, das sichergestellt wurde, fanden die Beamten einen Schlagstock, eine Machete, Bargeld und einige Tütchen, die vermutlich Drogen enthalten. Die Polizei schrieb mehrere Anzeigen: wegen des Verdachts auf Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel, wegen der unbefugten Nutzung eines Fahrzeugs, wegen der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen, wegen des illegalen Handels mit Drogen und wegen Straßenverkehrsgefährdung.

