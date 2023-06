In der Cranger Festhalle findet in diesem Jahr wieder der Vereinsabend statt.

Herne. Vereine und Verbände können sich wieder für den Vereinsabend auf der Cranger Kirmes bewerben. Bei zu vielen Bewerbungen entscheidet das Los.

Für die Veranstaltung „Treff im Zelt – Vereinsabend“ können sich ab sofort Herner Vereine und Verbände bewerben, die in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales in Herne tätig sind. Der Abend findet am Montag, 7. August, um 19 Uhr in der „Cranger Festhalle“ auf der Kirmes statt.

In diesem Jahr werde Peter Großmann (ARD Morgenmagazin) moderieren, teilt die Stadt mit. „Ein buntes Programm mit viel Musik“ erwarte die Gäste von Oberbürgermeister Frank Dudda. Bei der Veranstaltung würden zudem die schönsten Fußgruppen und Festwagen des Kirmesumzugs mit Preisen ausgezeichnet.

Vereinsabend auf Crange: Bei mehr Bewerbungen entscheidet das Los

Es stünden Tische mit je acht Plätzen zur Verfügung. Gehen mehr Bewerbungen ein, entscheide das Los. Der Rechtsweg ist laut Stadt ausgeschlossen. Die teilnehmenden Vereine erhalten Eintrittskarten sowie zwei Wertmarken pro Person.

Interessierte können sich per Postkarte bewerben an: Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda, Postfach 10 18 20, 44621 Herne, Stichwort: Vereinsabend 2023 (bitte Name des Vereins und Anschrift nicht vergessen) oder per E-Mail an: vereinsabend2023@herne.de (bitte Name des Vereins und Anschrift nicht vergessen) Bewerbungen werden bis Donnerstag, 29. Juni, entgegengenommen. „Es gilt zu beachten, dass mit der Zusendung der Karte oder der Übersendung einer E-Mail einer kurzfristigen Speicherung der Daten zugestimmt wird“, betont die Stadt.

