Verdi-Warnstreik: Kitas in Herne bleiben erneut geschlossen

Herne. Nicht nur der ÖPNV wird am Dienstag in Herne bestreikt, auch Stadtverwaltung und Kitas bleiben geschlossen. Verdi hat zum Warnstreik aufgerufen.

Wie bereits berichtet, wird am Montag und Dienstag im ÖPNV in Herne gestreikt. Nun steht fest: Auch die Stadtverwaltung, die Stadtwerke, die Sparkasse Herne, die Entsorgung, die Stadtentwässerung, die Herner Bäder und das Jobcenter sind vom Streik am Dienstag betroffen. Alle Kitas sind erneut ganztägig geschlossen, teilt Verdi mit. Damit reagieren die Herner Betriebe und Dienststellen auf das Angebot der Arbeitgeber vom vergangenen Freitag, so Verdi.

„Auf dieses erbärmliche Angebot kann die Antwort nur Streik lauten“, sagt Bernd Dreisbusch, Geschäftsführer des Verdi Bezirks Mittleres Ruhrgebiet. Dieses Angebot würde zu massiven Lohnsenkungen führen, so Dreisbusch.

Es werden in Herne keine Kundgebungen stattfinden

Angesichts der immer noch angespannten Corona-Lage in Herne werde erneut von größeren Kundgebungen und Aktionen anlässlich des Streiks abgesehen, teilt Verdi mit. Eine kleine Delegation Streikender werde stellvertretend zur Streikversammlung nach Essen fahren, um dort die streikenden Herner Belegschaften zu repräsentieren. Der Großteil der Beschäftigten sei zu einem Stay@Home-Streik aufgerufen.

