Corona-Pandemie Verbraucherzentrale in Herne wieder normal geöffnet

Herne. Die Herner Verbraucherzentrale hat wieder zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet. Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin.

Die Verbraucherzentrale NRW in Herne hat ab Montag, 8. November, wieder zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet. „Wir machen damit einen weiteren Schritt zurück in den reguläre Beratungsalltag“, sagt Veronika Hensing, Leiterin der Verbraucherzentrale in Herne. „Der Gesundheitsschutz der Ratsuchenden und der Mitarbeitenden ist weiterhin gewährleistet.“

Gerade bei komplexen Rechtsproblemen, fehlender technischer Ausstattung oder Sprachbarrieren sei eine persönliche Beratung von großer Bedeutung. „Seit wir wieder nach Terminvergabe persönlich beraten, konnten wir besonders Menschen in schwierigen Situationen zum Glück wieder mehr Hilfestellung bieten“, so Hensing.

Corona-Regeln gelten in der Herner Verbraucherzentrale weiterhin

Um den Schutz vor einer Corona-Ansteckung weiterhin zu gewährleisten, gibt es weiterhin Abstands- und Hygieneregeln: So sei der Zugang zu den Räumen der Herner Beratungsstelle nur mit medizinischer oder FFP2-Maske möglich und auf eine bestimmte Anzahl an Personen begrenzt, teilt die Verbraucherzentrale mit. Eine komplexere Beratung sei außerdem nach wie vor nur unter Einhaltung der 3G-Regel und nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Den Termin gibt es entweder vor Ort, telefonisch unter 02323 9604250 oder über das Kontaktformular auf www.verbraucherzentrale.nrw/herne

Wer auf persönlichen Kontakt verzichten könne und technisch für den digitalen Austausch von Unterlagen und Korrespondenz ausgestattet sei, könne sich nach wie vor per Telefon oder online beraten lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel