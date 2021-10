Verbraucherzentrale Herne bietet Rat rund ums Thema Pflege

Herne. Die Verbraucherzentrale Herne bietet eine dreiteilige Online-Veranstaltungsreihe mit Rat und Hilfe rund ums Thema Pflege an.

Pflegebedürftigkeit wirft oft viele Fragen bei Betroffenen und Angehörigen auf. In drei Onlineveranstaltungen möchte dieVerbraucherzentrale Herne Hilfe leisten.

Der Online-Vortrag „24-Stunden-Betreuung“ findet am Donnerstag, 21. Oktober, ab 12 Uhr statt. Hier werden, so die Verbraucherzentrale, alle Fragen rund um sogenannte „24-Stunden-rund um die Uhr Betreuung“ geklärt: Was diese leisten kann- und was nicht. Was die legalen Möglichkeiten der Beschäftigung einer ausländischen Haushalts- und Betreuungskraft sind, sowie mögliche „Stolperfallen“.

Das Online-Seminar „Der Weg zum Pflegegrad“ findet am Mittwoch, 3. November, von 17.30 bis 18.45 Uhr statt. Das Online-Seminar soll verständlich und Schritt-für-Schritt die wichtigsten Fragen zum Thema Antrag, Begutachtung und Pflegegrade beantwortet.

Der Expertenchat zum Thema „Hilfsmittel“ findet am Dienstag, 9. November, ab 12 Uhr statt. Hier können Fragen rund um die Themen Hilfsmittel, Versorgung oder die Übernahme durch die Krankenkasse gestellt und beantwortet werden.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Die Links zur Anmeldung finden Sie auf https://www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/herne unter dem Menüpunkt „Veranstaltungen“.

