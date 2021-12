Vandalismus: Toilettenanlage im Eickeler Park wird umgebaut

Herne. Immer wieder sind die Toiletten im Eickeler Park verschmutzt und beschädigt. Die Bezirksvertretung Eickel beschloss deshalb nun einen Umbau.

Die Toilettenanlage am Tierpark des Eickeler Parks werde immer wieder verschmutzt und beschädigt. „In den Augen vieler Bürger ist die Toilettenanlage nicht benutzbar. Dies liegt unter anderem an den Schäden durch Vandalismus“, erklärt CDU-Bezirksfraktionsvorsitzender Jascha Alexander Hoppe. In einem Antrag forderten die CDU- und SPD-Bezirksfraktion deshalb nun die Einrichtung einer zeitgeschalteten Türschließanlage. Die Bezirksvertretung Eickel hat sich einstimmig für den Antrag ausgesprochen.

Der Einbau der automatisch-mechanischen Anlage, die sich in den Abendstunden automatisch schließt und in den Morgenstunden wieder öffnet, soll das städtische Personal entlasten. Aktuell wird die Anlage noch von Mitarbeitenden der Stadt für die Nachtstunden abgesperrt.

