Herne. In Herne sind an einem Bürogebäude 18 Fenster und Türen eingeschlagen worden. Der Schaden wird auf Tausende Euro geschätzt.

Eine erhebliche Sachbeschädigung hat die Polizei am Montag, 17. Juli, in Herne aufgenommen. Unbekannte hatten laut Polizei am Berliner Platz 9 an einem Bürogebäude nach jetzigem Stand 18 Fenster-/Türscheiben eingeschlagen sowie diverse Rollläden beschädigt.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, so die Polizei. Der Tatzeitraum liegt in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 2023. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

