Vandalen in Herne: Schutzzäune im Dorneburger Teich zerstört

Herne. Unbekannte haben am Teich im Dorneburger Park neue Schutzzäune zerstört. Sie sollten Teichpflanzen vor Gänsen schützen. Die Stadt ist entsetzt.

Das nennt die Stadt Herne „ärgerlich“: Gerade erst sei der Teich im Dorneburger Park mit neuen Pflanzen versehen worden, da machten Vandalen die Arbeit des städtischen Fachbereichs Stadtgrün schon wieder zunichte: Schutzzäune seien zerstört worden.

Am Dienstagmorgen, so teilte die Stadt am Mittwoch mit, hätten städtische Mitarbeiter festgestellt, dass die Schutzzäune am Teich im Dorneburger Park in Wanne-Eickel beschädigt oder zerstört worden seien. Die Zäune seien aufgestellt worden, um die verschiedenen Teichpflanzen am Ufer vor Tieren – insbesondere vor den Gänsen – zu schützen.

„Wir geben uns viel Mühe, den Teich herzurichten und dann so etwas“, kritisiert Thilo Sengupta, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Stadtgrün.