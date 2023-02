Valentinstag: Sechs Tipps für etwas andere Dates in Herne

Mit einem Liebesschloss am Valentinstag die Liebe verewigen? Das kann man in Herne an der Kanalbrücke neben der Künstlerzeche.

Herne. Am Valentinstag ist ein romantisches Essen der Klassiker. Warum nicht mal ein etwas anderes Date planen? Das kann man in Herne unternehmen.

Es ist ein Klassiker am Valentinstag: ein romantisches Abendessen zu zweit. Doch auch andere Dates können romantisch sein und den Tag unvergesslich machen. Wir haben deshalb sechs Tipps zusammengestellt, wo man in Herne das etwas andere Date verbringen kann. Für Verliebte und solche, die sich vielleicht noch verlieben wollen.

1. Spaziergang im Gysenbergpark

Der gesamte Gysenbergpark eignet sich wunderbar für einen langen Spaziergang – praktisch für ausgiebige Gespräche. Im Gysenberg gibt es dann noch ein i-Tüpfelchen: Nach dem Spaziergang können die Alpakas, Ziegen und Schafe im Tierpark gestreichelt und bestaunt werden. Für alle Tierfreunde ein Muss!

Adresse: Gysenbergstraße 75, weitere Informationen: https://gysenberg.de/tierpark/

Die Alpakamännchen sind im März 2019 nach Herne gezogen. Eines von ihnen ist zwischenzeitlich verstorben. Foto: Kerstin Buchwieser / FUNKE Foto Services

2. Duell beim Laser-Tag

Da sich im Februar das Wetter häufig leider nicht von der besten Seite zeigt, sollte auch über Dates nachgedacht werden, die drinnen stattfinden. Eine warme und trockene Idee: Laser-Tag. Das klingt im ersten Moment nicht allzu romantisch, sorgt aber für viel Spaß, sodass der Tag definitiv im Gedächtnis bleibt. Die Herner Laser-Tag-Arena bietet mit 200 leuchtenden Würfeln, Lasereffekte, Nebelmaschinen und einer Lichtshow ein abwechslungsreiches Indoor-Teamspiel, bei dem es auf Strategie, Zielgenauigkeit und Schnelligkeit ankommt.

Adresse: Bahnhofstraße 162 - 168, weitere Informationen: www.blaze-lasertag.de

3. Ein Muss für Motorsportbegeisterte

Wer auf den sportlichen Wettkampf steht, ist bei der Kartbahn Monza ebenfalls richtig. Bei einem Duell kann direkt herausgefunden werden, wie gut der jeweils andere verlieren kann. . . Motorsportbegeisterte können hier auf einer 550 Meter Strecke Trainingsfahrten absolvieren. Schnelle Fahrzeuge sind schließlich nicht nur was für Männer. Für Stärkung vor, während oder zwischen den Rennen sorgt das „Kart Rock Café“ mit Pizza, Baguette oder Spanferkelbraten.

Adresse: Dorstener Straße 360, weitere Informationen: www.monza.de

4. In der Therme entspannen

Für alle, die sich auf einem Date nicht duellieren, sondern lieber etwas näher kommen möchten, bietet sich ein Besuch in den Schwimmbädern Hernes an. Im Freizeitbecken des Wananas wird es im Strömungskanal, in der Grotte oder an der Kletterwand sportlich. Wer es lieber ruhiger mag, kommt in der Lago-Therme im Gysenberg-Park auf seine Kosten. Ob in der Sauna, im Solebecken oder im Wellenbad - die Herner Therme lädt zum Entspannen zu zweit ein.

Wananas Adresse: Am Wananas 1, Lago-Therme Adresse: Am Ruhmbach 2, weitere Informationen: www.wananas.de und www.gysenberg.de

Am Valentinstag lässt es sich wunderbar in der Therme aushalten - zum Beispiel im Herner Lago. Foto: Volker Hartmann

5. Gang ins Museum

Für alle Kulturfans lohnt sich ein Besuch im LWL-Archäologiemuseum. Besucherinnen und Besucher werden in der Dauerausstellung selbst zu Archäologinnen und Archäologen und laufen durch eine künstliche Grabungslandschaft. Von alten Steingärten aus der Zeit des Neandertalers über Trink- und Essgeschirr der römischen Zeit bis zum Schutt des Zweiten Weltkriegs, gibt es hier vieles zu entdecken. In einem Forschungslabor können die Spuren der Vergangenheit außerdem untersucht werden. Darüber hinaus gibt es im Herner Archäologiemuseum regelmäßig spannende Sonderausstellungen zu aktuellen globalen Themen.

Adresse: Europaplatz 1, weitere Informationen: www.lwl-landesmuseum-herne.de

6. Figurentheater in den Flottmann-Hallen

Zu einem „Picknick am Valentinstag“ laden die Flottmann-Hallen ein. Zu sehen ist das Figurentheater „Bühne Cipolla“ mit Livemusik. Die australische Schriftstellerin Joan Lindsay erzählt in ihrem Kultroman „Picknick am Valentinstag“ von Aufbrüchen und Ausbrüchen einer jungen Generation, vom Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben in einem implodierenden Gesellschaftssystem. Die drei Jugendlichen geben mit ihrem mysteriösen Verschwinden der Erwachsenenwelt ein Rätsel auf, das zu lösen wir alle herausgefordert sind. Los geht es um 20 Uhr.

Adresse: Straße des Bohrhammers 5, weitere Informationen: http://www.flottmann-hallen.de/

>>>>Liebesschloss aufhängen

Die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal hinter der Künstlerzeche ist ein Wallfahrtsort für Verliebte geworden. Seit 2014 hängen Paare ein Schloss mit ihren eingravierten Namen an das Geländer der Brücke und schmeißen den Schlüssel in den Kanal als Zeichen der ewigen Liebe. Wer also am Valentinstag seine Liebe für immer in Wanne-Eickel verankern möchte, kann seinen Partner oder seine Partnerin mit einem Schloss mit eingravierten Initialen überraschen.

