„Vagabund #1“: digitale Tanzperformance mit Herner Ensample

Herne. „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry hat die Tanzcompagnie aus Herne inspiriert: Sie probt gerade in den Flottmann-Hallen.

Mit der ersten Edition „Vagabund #1“ wagt das Kulturbüro der Stadt Herne in Kooperation mit der Herner Tanzcompagnie Ensample einen ersten Versuch einer Tanztheaterperformance interaktiver, digitaler Form.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind eingeladen, von Zuhause aus über den Monitor live in das Geschehen der Performance einzugreifen und ein Teil einer besonderen Reise zu werden. Inspiriert durch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry, erarbeiten die Tänzerinnen und Tänzer Cheryl Friedrich, Hendrik Michalski, Kwame Osei und der Musiker Mattis Rinsche in einer zweiwöchigen Research Phase in den Flottmann-Hallen eine digitale Tanzperformance.

Mehrere Kameras im Einsatz

Zur Seite stehen ihnen das technische Team der Flottmann-Hallen und die künstlerische Leitung der Herne Tanzcompagnie Ensample mit Christopher Deutsch und Kama Frankl-Groß. Die Performance findet in den Hallen und auf den Bühnen der Flottmann-Hallen statt. Mit mehreren Kameras werden die Zuschauer eingeladen, die Reise des kleinen Prinzen und seine Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven zu begleiten.

Die Aufführung findet am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. März, jeweils um 19.30 Uhr online statt - Teilnahme nur mit Anmeldung per E-Mail bis Mittwoch, 10. März, an k.frankl@ensample.de (mit komplettem Namen und E-Mail Adresse). Einsender erhalten eine Bestätigung und am Tag der Vorstellung einen Link, der ab 19 Uhr geöffnet werden kann.http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_aus_Herne_und_Wanne-Eickel{esc#225921329}[teaser]

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!