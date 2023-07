Starkregen Unwetter in Herne: So fällt die Bilanz der Feuerwehr aus

Herne. Es fühlte sich am Sonntagnachmittag zwischenzeitlich an wie Weltuntergang. Und wie war es wirklich? Die erste Unwetter-Bilanz für Herne.

Land unter in Herne: Was am Sonntagnachmittag recht bedrohlich wirkte, schlug sich am Ende aber offenbar nicht in messbaren Schäden nieder. Nur sechs kleinere Einsätze verzeichnete die Feuerwehr.

Das bericht ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf Nachfrage der WAZ. Herne sei (bislang) recht glimpflich davon gekommen, so die Botschaft. Das wird auch durch diese Aussage deutlich: „Ein tief hängender Ast war noch das Spektakulärste.“

Andere Ruhrgebietsstädte traf es da wesentlich härter: Die Mülheimer Feuerwehr meldete am Abend 30 parallele Einsätze, Essen rund 100 Einsätze insgesamt. Und in Hernes Nachbarstadt Bochum musste zwischenzeitlich die A 40 gesperrt werden. loc

