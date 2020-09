Unterlagen online und im Rathaus

Im angelaufenen Bebauungsplanverfahren für den Shamrock-Park findet derzeit die „frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit“ statt. In der Bezirksvertretung Herne-Mitte stellte die Stadt Inhalte und Ziele der Planung vor.

Von dem Recht, sich dazu zu äußern, machte am Donnerstag nur eine Anwohnerin Gebrauch. Sie befürchtet u.a. die Zunahme der verkehrlichen Belastung. In einer Bürgereingabe an die Stadt hat sie zudem bereits im Vorfeld ihrer Sorge Ausdruck verliehen, dass sich die Luftqualität weiter verschlechtern könnte.

Die aktuellen Unterlagen können bis zum 9. Oktober im Technischen Rathaus an der Langemarkstraße 36 sowie unter www.bauleitplanung.herne.de eingesehen werden.