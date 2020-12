Unter Drogen: Herner (27) flüchtet vor Verkehrskontrolle

Herne. Ein 27-jähriger Herner ist vor einer Verkehrskontrolle in Herten geflüchtet. Er stand unter Drogen, teilt die Polizei mit.

Eine Streifenwagenbesatzung wollte am frühen Mittwochmorgen, gegen 1.20 Uhr, einen 27-jährigen Autofahrer aus Herne Im Emscherbruch in Herten für eine allgemeine Verkehrskontrolle anhalten. Der VW-Fahrer flüchtete laut Polizei über die Wiedehopfstraße in Herne und weiter auf die A2 in Richtung Hannover. Von hier aus wechselte er auf die A43 und weiter auf die A42 Richtung Dortmund.

In Höhe Castrop-Rauxel Bladenhorst verließ der 27-Jährige die Autobahn und hielt am Westring an, teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen und er ist nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Das Auto war außerdem nicht zugelassen, Auto und Kennzeichen gehören nicht zusammen. Der Mann musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache.

