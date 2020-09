„Ungreifbar“: Compagnie Circolution zeigt Premiere in Herne

Herne. Auf die Suche nach den phantastischen Kräften in uns begibt sich im Herner Schnick-Schnack-Zelt der Landeszirkus Circolution.

Gibt es eine Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit? Einen Ort, an dem wir unsere Wünsche verstehen und Träume Realität werden? Die „Compagnie Circolution“, der Landesjugendzirkus NRW, begibt sich auf die Suche nach den phantastischen Kräften in uns - in ihrer diesjährigen Produktion „Ungreifbar“. Premiere ist am Sonntag, 20. September, um 16 Uhr im Circus Schnick Schnack an der Eschstraße 75.

Netzwerk junger Artisten

Compagnie Circolution steht für die Zusammenkunft und Vernetzung junger Artisten aus ganz NRW. Bereits seit 2010 bietet die LAG Zirkuspädagogik NRW in Kooperation mit dem Circus Schnick Schnack Jugendlichen und jungen Erwachsenen jährlich die Gelegenheit, das eigene Können in verschiedenen Workshops weiterzuentwickeln. In einem Produktionscamp im Sommer und zwei darauf folgenden Wochenenden entwickelt die Compagnie Circolution mit professioneller Unterstützung ein Nouveau Cirque-Stück.

„Es ist immer wieder spannend, wie die unterschiedlichen Arbeitsweisen und Vorkenntnisse zu einer neuen und einzigartigen Produktion zusammengeführt werden,“ so Christian Stoll, pädagogische Leitung im Circus Schnick Schnack. „Durch die vielfältigen Workshops haben die Teilnehmenden die Chance, einen bunten Strauß neuer Erfahrungen in ihren Heimatzirkus mitzunehmen.“ Unter der Leitung der Koordinatorin und Choreographin Lisa Graff haben auch in diesem Jahr neun Artist/innen aus Dortmund, Hagen, Hamm, Köln und Wesel gemeinsam eine Produktion erarbeitet. Die einstündige Show verbindet Zirkusdisziplinen wie Akrobatik und Luftartistik mit Theater und Tanz und wird somit zu einem spartenübergreifenden Stück im Stil des zeitgenössischen Zirkus. Nach der Premiere in Herne geht es für „Circolution“ auf NRW-Tour.

Karten für 5/3 Euro sind erhältlich unter circolution@lag-zirkus-nrw.de oder an der Abendkasse.