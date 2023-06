Herne. Zwei Radfahrer sind in einem Herner Park kollidiert: Ein Junge (11) verletzte sich. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallbeteiligten.

Bei einer Kollision von zwei Radfahrern hat sich in Herne ein elfjähriger Junge verletzt. Der erwachsene Unfallbeteiligte flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am m Dienstag, 27. Juni, gegen 15.40 Uhr in der Parkanlage an der Eichendorffstraße in Röhlinghausen. Hier kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß der beiden Radfahrer.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Kleingarten-Brand: Polizei richtet Mordkommission ein

Blindgänger in Herne: 250-Kilo-Bombe erfolgreich gesprengt

Einzelhandel: In der Herner City kündigt sich ein weiterer Leerstand an

Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach Zeugenaussagen hielt der andere Radfahrer kurz an, stieg ab und schaute nach dem Elfjährigen. Dann fuhr er in unbekannte Richtung davon, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Der flüchtige Fahrradfahrer kann lediglich als männlich beschrieben werden. An seinem Zweirad sei eine Gepäcktasche gewesen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel