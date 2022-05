Unfallflucht in Herne: Polizei fahndet nach Mopedfahrer

Die Polizei fahndet weiterhin nach dem Fahrer eines Mopeds, der in Herne in einen Unfall verwickelt war.

Herne. Nach einem Verkehrsunfall in Herne-Mitte fahndet die Polizei nach einem der Beteiligten. Der Mopedfahrer war nach dem Unfall geflüchtet.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines Mopeds, der am Mittwoch, 4. Mai, in Herne-Mitte in einen Verkehrsunfall verwickelt war und geflüchtet ist.

Laut Polizei war der Unbekannte am Mittwoch gegen 12.50 Uhr auf einem schwarzen Motorroller auf der Schulstraße in Richtung Viktor-Reuter-Straße unterwegs. Ein 72-jähriger Autofahrer aus Herne fuhr zeitgleich auf der Schaeferstraße in Richtung Hermann-Löns-Straße. An der Kreuzung Schaeferstraße/Schulstraße kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mopedfahrer stürzte, stieg aber sofort wieder auf und ergriff die Flucht, so die Polizei weiter. Der 72-Jährige blieb unverletzt, sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Laut Zeugen hat der Mopedfahrer dunkle, rasierte Haare sowie einen schwarzen Bart und ist zwischen 20 und 25 Jahre alt.

Die Polizei bittet Unfallzeugen und insbesondere den Mopedfahrer, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel